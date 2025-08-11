O descoperire macabră în Antarctica ”dezleagă un mister de mai multe decenii”. ”Am fost în stare de șoc”

Stiri Stiinta
11-08-2025 | 21:58
antarctica
Shutterstock

Rămăşiţele unui cercetător britanic care a murit în 1959 în timpul unei misiuni în Antarctica au fost găsite anul acesta în urma topirii gheţii şi redate familiei, a anunţat luni British Antarctic Survey (BAS), potrivit AFP.

 

autor
Cristian Anton

Dennis Bell, un tânăr meteorolog în vârstă de 25 de ani, a căzut într-o crevasă dintr-un gheţar situat pe insula King George, cea mai mare din arhipelagul Shetland, la data de 26 iulie 1959.

Rămăşiţele pământeşti au fost descoperite anul acesta de o echipă de oameni de ştiinţă polonezi. Au reapărut la suprafaţă în mijlocul stâncilor ca urmare a fenomenului retragerii gheţarilor în Antarctica, a precizat BAS.

După ce s-a înrolat în Royal Air Force pentru efectuarea serviciului militar, Dennis Bell s-a alăturat FIDS, care a precedat BAS, ca meteorolog în 1958.

A fost repartizat imediat la baza britanică Admiralty Bay, situată pe insula King George, unde urma să petreacă doi ani.

Citește și
Iceberg
Antarctica își dezvăluie secretele ascunse sub gheață. Ecosistem unic descoperit sub un aisberg dislocat

La acea vreme, circa 12 persoane locuiau la baza înconjurată de munţi şi de ape îngheţate nouă luni pe an.

Pe 26 iulie 1959, în toiul iernii australe, Dennis şi alţi trei cercetători, însoţiţi de câini de sanie, au pornit să efectueze măsurători pe un gheţar.

La un moment dat, meteorologul a coborât de pe schiuri pentru a ajuta câinii să avanseze şi s-a prăbuşit într-o crevasă. Localizat de colegii săi, a fost ridicat cu ajutorul unei frânghii legate de brâu, care a cedat însă din cauza greutăţii, iar tânărul meteorolog a suferit o a doua căzătură, care i-a fost fatală, potrivit relatărilor colegilor lui.

Tânărul britanic a ”contribuit la începutul explorării și cercetărilor în Antarctica”

În luna ianuarie, o echipă de cercetători care lucrau la o bază poloneză situată pe insula King George au descoperit rămăşiţele umane şi alte obiecte.

Testele ADN, comparate cu eşantioane prelevate de la fratele şi sora lui Dennis Bell, au confirmat că era vorba chiar despre tânărul britanic.

''Când sora mea Valerie şi cu mine au fost informaţi că fratele nostru, Dennis, a fost găsit după 66 de ani, am fost în şoc'', a povestit David Bell, citat într-un comunicat al British Antartic Survey.

Dennnis a fost unul dintre cei care ''au contribuit la începutul explorării şi cercetărilor în Antarctica, în condiţii incredibil de dure'', a comentat profesoara Jane Francis, directoarea BAS.

Această descoperire ''dezleagă un mister de mai multe decenii şi ne aminteşte poveştile umane ataşate istoriei cercetării în Antarctica'', a adăugat ea. 

Sunt căutați zeci de oameni doritori să muncească într-un loc mai puțin obișnuit: la minus 80 de grade în Antarctica

Sursa: Agerpres

Etichete: cadavru, descoperire, antarctica, cercetatori britanici,

Dată publicare: 11-08-2025 21:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Descoperire revoluționară. Unde radio misterioase au fost captate de cercetători americani de sub gheața Antarcticii
Stiri Stiinta
Descoperire revoluționară. Unde radio misterioase au fost captate de cercetători americani de sub gheața Antarcticii

Un grup de cercetători din Antarctica a descoperit unde radio ciudate provenind de sub gheață.  

Antarctica își dezvăluie secretele ascunse sub gheață. Ecosistem unic descoperit sub un aisberg dislocat
Stiri Diverse
Antarctica își dezvăluie secretele ascunse sub gheață. Ecosistem unic descoperit sub un aisberg dislocat

Un fenomen spectaculos a avut loc în Antarctica, unde desprinderea aisbergului A-84 a dezvăluit un ecosistem marin fascinant, neexplorat până acum.

Un fragment cu o suprafaţă similară cu cea a Parisului s-a desprins din cel mai mare aisberg din lume
Stiri externe
Un fragment cu o suprafaţă similară cu cea a Parisului s-a desprins din cel mai mare aisberg din lume

Pentru prima dată, un fragment major, aproape la fel de mare ca Parisul, s-a desprins din cel mai mare aisberg din lume, a cărui derivă din Antarctica este urmărită de sateliţi, au declarat vineri cercetători, relatează AFP.

Cel mai mare aisberg din lume, de 15 ori mărimea Bucureștiului, este aproape să intre în coliziune cu un teritoriu britanic
Stiri externe
Cel mai mare aisberg din lume, de 15 ori mărimea Bucureștiului, este aproape să intre în coliziune cu un teritoriu britanic

Cel mai mare aisberg din lume este încă în mişcare şi există temeri că s-ar putea îndrepta spre nord din Antarctica, spre insula Georgia de Sud, potrivit CNN.

Ușa înghețată din Antarctica este o mină de aur pentru adepții teoriilor conspirației: intrarea într-un „regat subpământean
Stiri Diverse
Ușa înghețată din Antarctica este o mină de aur pentru adepții teoriilor conspirației: intrarea într-un „regat subpământean"

Adepții teoriilor conspirației au observat pe Google Earth o ușă uriașă în Antarctica, și cred că aceasta ar putea fi intrarea într-un „regat subpământean" sau ar putea fi o bază nazistă.

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12