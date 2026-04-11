Experții din industrie indică îmbunătățirea condițiilor de finanțare, în special a ratelor dobânzilor, ca factor-cheie al acestei evoluții.

„Evoluția prețurilor la finalul lui 2025 a fost influențată de îmbunătățirea condițiilor de finanțare, care au adus înapoi cererea”, a declarat Michael Polzler, CEO al REMAX Europe pewntru Euronews Business. „Pe măsură ce ratele dobânzilor s-au stabilizat, cumpărătorii care își amânaseră căutarea de locuințe au revenit pe piață.”

Ungaria conduce creșterea prețurilor

Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere anuală a prețurilor locuințelor în trimestrul al patrulea din 2025, cu un avans de 21,2%, potrivit Eurostat.

„Ungaria, liderul clasamentului, a promovat în ultimii ani scheme de sprijin pentru achiziția de locuințe, ceea ce a stimulat cererea, alături de activitatea intensă a investitorilor”, a declarat Kate Everett-Allen de la Knight Frank.

Creșteri puternice în Portugalia, Croația și Spania

În zona euro, Portugalia și Croația au înregistrat creșteri semnificative de 18,9% și, respectiv, 16,1%. Spania a urmat cu un avans de 12,9%.

Cumpărătorii de a doua locuință și investițiile străine (inclusiv nomazi digitali, pensionari și cumpărători străini) au rămas ridicate, chiar și în contextul creșterii costurilor de creditare interne, în special în zonele de coastă și urbane.

Michael Polzler a adăugat că cele mai mari creșteri de prețuri în aceste țări s-au concentrat în marile orașe și în zonele de coastă, unde cererea este cea mai ridicată.

„În Portugalia, creșterea prețurilor a fost determinată de oferta foarte limitată, în special în Lisbon, Porto și zonele din jur, dar și de măsuri guvernamentale țintite.”

El a explicat că introducerea unui sistem de garanții publice pentru tinerii cumpărători — care permite finanțare ipotecară de până la 100%, statul garantând până la 15% din valoarea proprietății — a stimulat puternic cererea.

„Este clar o piață a vânzătorilor, iar oferta limitată combinată cu această politică le-a permis vânzătorilor să mențină prețuri ridicate.”

Polzler a spus că orașe precum Valencia și Madrid au depășit media națională în Spania, susținute atât de cererea internă, cât și de cea internațională. Investițiile străine constante și atractivitatea acestor piețe au consolidat creșterea prețurilor.

Alte țări cu creșteri de peste 10%

Slovacia (12,8%), Bulgaria (12,6%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) și Cehia (10,4%) au înregistrat, de asemenea, creșteri puternice. Everett-Allen a subliniat că Europa Centrală și de Est, alături de Peninsula Iberică, au fost printre cele mai performante regiuni în ultimele 12–18 luni, în concordanță cu creșterea economică.

„Aceste piețe beneficiază și de investiții în infrastructură și de fluxuri de capital, atât pentru stil de viață, cât și pentru perspective economice pe termen lung.” Kalmet a adăugat că prețurile cresc mai rapid în Europa Centrală și de Est, deoarece veniturile recuperează decalajele, iar piața imobiliară a pornit de la un nivel mai scăzut.

Creșterile prețurilor locuințelor în Denemarca (7,6%), Irlanda (7%), România (6,7%), Țările de Jos (6,2%), Malta (6,1%), Cipru (6%), Slovenia (5,8%) și Norvegia (5,7%) au fost, de asemenea, peste media UE, dar cu diferențe mai mici.

Finlanda a fost singura țară dintre cele 29 analizate unde prețurile au scăzut, cu un declin anual de 3,1%.

Evoluția în marile economii ale UE

Dintre marile economii ale UE, Spainia s-a remarcat cu o creștere de 12,9%. Italia a înregistrat un avans de 4,1%.

Germania a avut o creștere de 3%, în timp ce France s-a situat aproape de coada clasamentului, cu doar 1%.

„Franța încă își revine după corecția puternică din 2023 și 2024, când creșterea dobânzilor și inflația au afectat semnificativ cererea”,

a explicat Polzler.„Piața se stabilizează, cu mișcări modeste ale prețurilor și un sentiment prudent al cumpărătorilor.”

Everett-Allen a adăugat că piața imobiliară din Germania a fost mai expusă la credite ieftine, creștere slabă a veniturilor și un sistem de închiriere care a permis cererii să scadă rapid, alături de costuri ridicate de reglementare și acces.