„Veţi candida din nou în 2028?", a întrebat-o reverendul Al Sharpton, un proeminent activist pentru drepturile civile, la un forum al organizaţiei sale, NAN, la New York.

„Ascultaţi, aş putea. Aş putea, mă gândesc la asta", a răspuns democrata pe scenă, în aplauzele publicului.

Prima femeie şi prima persoană de culoare care a devenit vicepreşedinte în istoria SUA, Kamala Harris a făcut afirmaţii vagi în privinţa viitorului său politic de la înfrângerea din 2024.

Fosta senatoare de California, acum fără nicio funcţie aleasă, străbate Statele Unite de anul trecut pentru a-şi promova cartea, „107 zile", durata campaniei sale lansate în grabă după retragerea lui Joe Biden pe 21 iulie 2024.

În carte, Kamala Harris îşi reglează în special conturile cu fostul preşedinte democrat şi anturajul său.

Când a declarat acum câteva luni că turneul său de campanie va continua până în 2026, anunţul a fost interpretat de mai mulţi comentatori ca o pregătire pentru o nouă tentativă de a ajunge la Casa Albă.

Cu aproape doi ani înainte de primele alegeri primare pentru nominalizarea democrată, anumite figuri încep să iasă în evidenţă în rândul stângii.

Printre acestea, actualul guvernator al Californiei, Gavin Newsom, nu îşi ascunde ambiţiile prezidenţiale, la fel ca şi Pete Buttigieg, fost secretar al Transporturilor sub Biden şi deja candidat la învestitură în 2020.

Alexandria Ocasio-Cortez, membră a Camerei Reprezentanţilor din partea districtului New York şi o figură importantă a stângii americane, ar putea intra şi ea în cursă, la fel ca şi fostul astronaut şi actualul senator de Arizona Mark Kelly.

Josh Shapiro, guvernatorul de Pennsylvania, şi JB Pritzker, guvernatorul de Illinois, sunt, de asemenea, menţionaţi în sondaje drept democraţii cu cele mai mari şanse.