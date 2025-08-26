Ucraina recunoaște pentru prima dată pătrunderea armatei ruse în regiunea Dnipropetrovsk. ”Lupta continuă în prezent”

26-08-2025 | 20:20
doi ani de război în ucraina
Profimedia

Ucraina recunoaşte marţi - pentru prima oară - că armata rusă a pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, în partea central-estică, în care Moscova a revendicat înaintări în iulie, relatează AFP.

Vlad Dobrea

”Da, au intrat” în acest teritoriu, unde ”confruntări armate continuă în prezent”, declară AFP un purtător al forţelor ucrainene în această zonă, Viktor Tregubov.

Kievul dezminţea până acum orice pătrundere a unor trupe ruseşti în regiunea Dnipropetrovsk.

Armata rusă - care ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, în est şi sud - şi-a accelerat înaintarea pe teren în ultimele luni, împotriva unor unităţi ucainene mai puţin numeroase şi mai prost echipate.

Grupul Dnipro al armatei ucrainene, însărcinat cu această zonă - dă asigurări marţi că a ”oprit înaintea invadatorului rus” la puţin timp după ce acesta a intrat în regiunea Dnipropetrovsk dinspre regiunea Doneţk, situată mai la est.

Două localităţi ocupate

 

Militari ucraineni continuă să ”controleze satul Zaporizke”, a cărui cucerire a fost revendicată de către Rusia luni, dă asigurări grupul.

El anunţă ”operaţiuni actibve de luptă în apropierea satului Novogheorghiivka”, pe care ruşii au anunat că l-au cucerit la 20 august.

Site-ul online de cartografie militară DeepState, apropiat armatei ucrainene, foarte urmărit, anunţă marţi ocuparea celor două localităţi.

Înaintarea rusă continuă în contextul în care preşedintele american Donald Trump, care vrea să pună capăt acestui război cât mai rapid posibil, a anunţat că pregăteşte o întâlnire între omologii săi rus Vladimir Putin şi ucrainean Volodimir Zelenski.

Însă Moscova a exclus orice întâlnire între cei doi.

Kremlinul cere ca Ucraina să se retragă din anumite teritori pe care le controlează - în mod parţial - în continuare, şi anume din regiunea Doneşk - ca o condiţie prealabilă unei încetări a ostilităţilor.

Kievul respinge această idee.

Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte dintre cele cinci regiuni ucrainene a căror anexare a fost revendicată de către Moscova, şi anume Doneşk, Lugansk, Herson, Zaporojie şi Crimeea.

