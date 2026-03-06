„Nu am nicio îngrijorare în privinţa asta”, a spus el într-un interviu acordat Reuters. „Vor scădea foarte rapid când totul se va termina şi, dacă cresc, cresc, dar acest lucru este mult mai important decât faptul că preţurile la benzină ar putea creşte puţin”, a afirmat Trump.

Preşedintele american Donald Trump a mai afirmat joi că vor fi luate rapid măsuri pentru a evita ca americanii să plătească preţuri mai mari la benzină din cauza războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP.

"Noi măsuri de reducere a presiunii asupra petrolului sunt iminente", a declarat preşedintele SUA în cursul unui eveniment la Casa Albă, calificând creşterea preţurilor la combustibil drept un "mic ocol".

Prețul petrolului a explodat

Preţurile ţiţeiului au crescut brusc de la începutul conflictului, atingând joi niveluri nemaiîntâlnite în aproape doi ani. Subiectul este extrem de sensibil în ţara unde maşina este regină, în contextul în care Donald Trump dăduse recent asigurări că poate găsi benzină la mai puţin de doi dolari galonul.

Războiul cu Iranul a dus la o creştere a preţurilor la benzină cu 20 de cenţi pe galon, adică 7% în doar câteva zile.

Trump a declarat pentru Reuters că nu intenţionează să utilizeze Rezerva Strategică de Petrol a SUA, cea mai mare rezervă de urgenţă de petrol din lume, stocată într-o reţea de galerii subterane din Louisiana şi Texas.

El a mai spus că este sigur că Strâmtoarea Ormuz, un canal aflat în largul coastei sudice a Iranului, prin care trece unul din fiecare cinci barili de petrol din lume, va rămâne deschisă deoarece marina iraniană se află „pe fundul mării”.

Declaraţiile lui Trump vin la mai mult de o săptămână după ce a subliniat, în discursul său despre starea naţiunii, că preţurile la benzină au scăzut.

Marţi, deja pentru a calma spiritele, preşedintele anunţase că Marina americană ar putea escorta tancurile petroliere "dacă este necesar" prin Golf. El a mai spus că Statele Unite sunt gata să ofere, "la un preţ foarte rezonabil", asigurări navelor care circulă în regiune, în condiţiile în care companiile refuză de acum înainte să acopere Golful împotriva riscului de război.