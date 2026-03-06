Într-o actualizare privind conflictul, Hegseth, alături de comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, a spus că regimul iranian ar fi naiv să creadă că SUA nu sunt complet hotărâte să îşi îndeplinească misiunea în Iran.

Hegseth: SUA au voinţa şi resursele necesare

„Iranul speră că nu putem susţine această operaţiune, ceea ce este un calcul extrem de greşit pentru Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran”, a spus Hegseth într-o conferinţă de presă la sediul CENTCOM din Tampa, Florida.

El a adăugat că nu există lipsă de voinţă americană pentru a executa misiunea şi nici lipsă de muniţie pentru a o susţine.

„Stocurile noastre de arme defensive şi ofensive ne permit să susţinem această campanie atât timp cât este necesar. ... Din nou, situaţia muniţiilor noastre se îmbunătăţeşte pe măsură ce avantajul nostru creşte. Iar capacităţile noastre? Abia am început să luptăm şi să luptăm decisiv”, a spus Hegseth.

Mai multe forţe ofensive americane, în drum spre regiune

Contrar ideii că ar exista o lipsă de resurse americane, secretarul american al Apărării a spus că şi mai multe forţe ofensive sunt în drum spre regiune.

„Cantitatea de putere militară care încă se deplasează - care încă vine - şi pe care o vom putea proiecta asupra Iranului este de mai multe ori mai mare decât cea actuală, dacă adunăm capacităţile noastre şi pe cele ale forţelor de apărare israeliene”, a spus Hegseth.

„Muniţiile noastre sunt la capacitate maximă, iar voinţa noastră este de fier, ceea ce înseamnă că calendarul operaţiunii ne aparţine exclusiv, atât timp cât este nevoie pentru a ne asigura că Statele Unite îşi ating obiectivele”, a adăugat el.

Cooper: Atacurile americane au redus drastic capacitatea Iranului

Amiralul Brad Cooper i-a mulţumit lui Hegseth pentru autorizarea folosirii unei forţe militare copleşitoare împotriva regimului iranian.

„Dacă pot să vorbesc ca un ofiţer de marină, suntem la viteză maximă înainte în executarea ordinelor primite de la conducerea din Washington”, a declarat Cooper.

Amiralul a fost de acord cu evaluarea lui Hegseth, potrivit căreia puterea militară a SUA creşte în regiune, în timp ce capacitatea militară a Iranului scade, invocând ultimele 72 de ore ca exemplu.

În acest interval, bombardierele americane au lovit aproape 200 de ţinte adânc în interiorul Iranului, inclusiv în zona capitalei Teheran.

Cooper a mai spus că, cu doar o oră înainte de conferinţa de presă, bombardierele B-2 Spirit au lansat zeci de bombe vizând lansatoare de rachete balistice iraniene.

„De asemenea, am lovit echivalentul iranian al Comandamentului Spaţial al SUA, ceea ce reduce capacitatea Iranului de a ameninţa americanii”, a spus el.

În ceea ce priveşte scăderea capacităţii de luptă a Iranului, Cooper a spus că atacurile cu rachete balistice ale Iranului au scăzut cu 90% de la prima zi a conflictului, iar atacurile cu drone au scăzut cu 83% în acelaşi interval.

Pe mare, Cooper a spus că numărul navelor iraniene scufundate a depăşit 30.

„Şi chiar în ultimele ore am lovit o navă iraniană port-dronă, aproximativ de dimensiunea unui portavion din al Doilea Război Mondial. Şi chiar acum, în timp ce vorbim, este în flăcări”, a adăugat el.

Distrugerea capacităţii Iranului de a produce rachete

Cooper s-a referit şi la faptul că forţele CENTCOM acţionează pentru distrugerea bazei industriale de rachete a Iranului.

„Nu lovim doar ceea ce au acum, le distrugem capacitatea de a reconstrui. Pe măsură ce trecem la următoarea fază a operaţiunii, vom distruge sistematic capacitatea Iranului de a produce rachete în viitor, iar acest proces este deja în desfăşurare”, a spus Cooper.

El a adăugat că forţele comune ale CENTCOM şi Israelului au distrus în mod constant sistemele de apărare aeriană ale Iranului şi vor continua să caute alte sisteme de lovit.

„Apărătorii noştri aerieni sunt la cel mai înalt nivel de performanţă şi nu aş putea fi mai mândru – umăr la umăr cu partenerii noştri din regiune – de reţeaua de apărare aeriană integrată pe care o construim, probabil cea mai integrată din istoria Orientului Mijlociu”, a spus Cooper.

După declaraţiile oficiale, Hegseth a respins informaţiile potrivit cărora un avion de vânătoare american F-15 Eagle ar fi fost doborât, spunând că acestea sunt false.

„După cum vă puteţi imagina, Iranul face tot ce poate pentru a răspândi minciuni, dezinformare şi cifre exagerate, în mare parte pentru propagandă destinată propriului popor”, a spus el, adăugând că Iranul a lansat şi o altă informaţie falsă potrivit căreia 500 de americani ar fi fost ucişi în conflict.

Secretarul Apărării a abordat şi îngrijorările privind extinderea operaţiunii dincolo de Iran către alte state din Orientul Mijlociu, afirmând că acest lucru este departe de realitate şi că atacurile Iranului asupra altor ţări din regiune îi determină pe aceşti actori să se alăture SUA şi Israelului.

„De fapt, acest lucru întăreşte unitatea rezistenţei şi ne ajută să ne concentrăm exact acolo unde trebuie”, a spus Hegseth.

„Ideea că conflictul se extinde - nu, de fapt simplifică în multe feluri ceea ce trebuie să realizăm şi modul în care o vom face”, a conchis el.