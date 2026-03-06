"La Budapesta, autorităţile ungare au luat ostatici şapte cetăţeni ucraineni", toţi angajaţi ai băncii de stat Oschadbank "care două vehicule bancare", dinspre Austria, a scris Andrii Sîbiga pe X.

"Acesta este terorism de stat şi extorcare" comisă de Ungaria, a denunţat ministrul, afirmând că a trimis deja o notă oficială prin care solicită "eliberarea imediată" a compatrioţilor săi.

Oschadbank a declarat într-un comunicat că două dintre vehiculele sale au transportat joi "35 de milioane de euro şi 9 kg de aur" de la Raiffeisen Bank din Austria, "în conformitate cu reglementările internaţionale de transport şi procedurile vamale europene în vigoare".

Ungaria s-a aliat cu Rusia după ce Kremlinul a invadat Ucraina

Cele două vehicule de transport numerar "se află în prezent în centrul Budapestei", a declarat banca ucraineană, dar locul unde se află angajaţii rămâne necunoscut.

Guvernul ungar nu a răspuns încă solicitărilor de comentarii din partea AFP.

Ungaria este una dintre puţinele ţări din NATO şi din Uniunea Europeană care şi-a consolidat legăturile cu Moscova de la ofensiva sa la scară largă lansată în Ucraina în 2022. Budapesta blochează, în special, adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Moscovei şi acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro către Kiev până când va obţine reluarea livrărilor printr-o conductă de petrol care traversează Ucraina.