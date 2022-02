VIDEO emoționant | O traducătoare de limbă germană a izbucnit în plâns în timp ce traducea discursul lui Zelenski

O traducătoare de limbă germană a izbucnit în plâns în timp ce traducea discursul președintelui Volodimir Zelenski de duminică, relatează The Guardian .

Tweet-ul care s-a viralizat imediat pe rețelele de socializare prezintă un videoclip în care traducătorul se emoționează și începe să plâgă în timp ce traduce discursul președintelui.

Ba mai mult, se poate auzi cum traducătoarea începe să plângă, cu o voce gâtuită de emoții.

