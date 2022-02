Zelenski a mulțumit României pentru ajutorul dat Ucrainei. Ce i-a transmis lui Iohannis

Vezi aici ultimele informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE



Zelenski a mulțumit României, într-un mesaj postat luni pe Twitter, pentru ajutorul pe care îl oferă Ucrainei în războiul declanșat de invazia rusească.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine's membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.????????????????????