ONU: Peste 360.000 de ucraineni au fugit din calea războiului. Cei din România, mult mai mulți decât spun autoritățile

Până duminică, 27 februarie, 367.893 de oameni au fugit din Ucraina din cauza războiului declanșat de Rusia, potrivit datelor prezentate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

Aproape jumătate dintre aceștia s-au refugiat în Polonia – 156.300 de persoane, în timp ce 71.158 de ucraineni s-au adăpostit în Ungaria.

Ukrainian refugees in European countries.#AFPgraphics map of Europe showing the influx of Ukrainian refugees into European countries, as of February 27 at 1100 GMT, according to the UNHCR pic.twitter.com/Mh0D42wzkF