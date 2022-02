VIDEO Luptătorii ucraineni ung gloanțe cu untură de porc pentru atacatorii musulmani: Nu veți ajunge în rai din țara noastră

Vezi aici ultimele informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE



Un scurt video postat pe Twitter de Garda Națională din Ucraina arată un soldat care unge gloanțele cu untură de porc.

Azov fighters of the National Guard greased the bullets with lard against the Kadyrov orcs????

Бійці Азова Нацгвардії змастили кулі салом проти кадировських орків????

