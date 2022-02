VIDEO. Încep negocierile pentru pace dintre ruși și ucraineni. Cine reprezintă Ucraina la discuții

Vezi aici ultimele informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

⚡️⚡️ Ukrainian delegation in choppers arrive in Belarus to hold talks with Russia — RIA pic.twitter.com/RIutGeDQ2T

"Delegaţia ucraineană a ajuns la locul negocierilor cu partea rusă, în regiunea Gomel", a relatat agenţia oficială belarusă BELTA, care a precizat că negociatorii ucraineni au aterizat cu un elicopter polonez nu departe de locul de desfăşurare a discuţiilor.

Negotiations between Russian delegation and Ukrainian delegation, initiated at Ukraine’s request, are about to start. pic.twitter.com/2ptZ52KgHH