Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼

La fel ca Franța, Spania a fost lovită de incendii devastatoare în această vară. Sierra Oeste, o regiune împădurită situată în apropiere de Madrid, a fost deosebit de afectată, potrivit News.ro.

Lionel Messi ar fi donat 80.000 de euro pentru a ajuta regiunea, potrivit unui mesaj postat marți pe X (fostul Twitter) de Isabel Díaz Ayuso, președinta comunității autonome Madrid.

Mesajul transmis de Isabel Díaz Ayuso

Pe contul său personal, politiciana spaniolă a lăudat inițiativa vicecampionului mondial cu Argentina: „Leo Messi a donat 80.000 de euro pentru reconstrucția Sierra Oeste din Madrid. Vreau să-i mulțumesc și să-i spun că locuitorii din Madrid ar fi încântați să-l primească în curând pentru a-l aplauda.”

Potrivit publicației Marca, incendiul din Sierra Oeste este acum stabilizat și se află în „faza de izolare”, după două săptămâni de ravagii.

Mai multe țări europene sunt puternic afectate de incendii, în special Franța, unde regiunea Gironde a suferit pagube foarte semnificative de la sfârșitul lunii iulie.