Astfel, adolescenții cu rădăcini în România ar avea posibilitatea să aleagă limba părinților lor fiind a doua cea mai vorbită limbă străină după poloneză.

În Regatul Unit sunt oficial 1,2 milioane de conaționali iar limba noastră este a doua cea mai vorbită limbă străină. Drept urmare, reprezentanții României militează ca elevii români să susțină în cadrul examenului GCSE, adică evaluarea generală a cunoștințelor, o probă opțională la limba română. Alte minorități au deja acest avantaj.

Printre părinții care susțin proiectul este și Anca Dimofte care are o fetiță născută acolo.

Anca Dimofte, părinte: „Copilul meu începe acum în septembrie școala și deși doar eu vorbesc în romană cu ea, am insistat să mi răspundă în română, îi citesc cărți în română, dar mi se pare că asta va rămâne superficial dacă nu există o structură în cadrul învățământului. Eu una am învață multe de la oameni din alte culturi aici și cred că și noi din diaspra avem multe de oferit, Consider intregarea limbii romane în curiculum este un pas important”.

În parlamentul britanic a avut loc inclusiv o conferință despre importanța introducerii limbii române ca examen opțional GCSE, la care au participat parlamentari britanici, cadre didactice, elevi și reprezentați ai ambasasei României la Londra. Pentru că acest lucru să fie posibil, avem de atins mai multe praguri.â

Laura Popescu, ambasadorul României la Londra: „I-am încurajat pe părinți să se adreseze școlilor unde învață copii lor să le scrie parlamentarilor din zonele lor. Trebuie identificați și profesori care să participe la aceste examene, dar odată luata decizia pasul următor poate fi îndeplinit pentru că avem mulți profesori aici în regatul unit, profesori romani, care pot preda limba română”.

O petiţie în acest sens a fost lansată și de istoricul și jurnalistul britanic Tessa Dunlop, prezentă la evenimentul din parlament.

Tessa Dunlop: „Timp de 10 zece ani comunitatea românească a cerut politicos pentru un GCSE romanesc. În aceasta seara acest lucru se va opri. Sunt peste un milion de români care insistă să își ceară drepturile”.

În prezent în Regatul Unit există cursuri de limba română, dar și de cultură și civilizație în 12 școli.