„Fabricăm echipamente de realimentare, dezvoltăm staţii moderne de încărcare şi înţelegem importanţa reaprovizionării rezervelor de energie la timp. Acest lucru se aplică nu numai echipamentelor tehnice, ci şi persoanelor care le produc", a declarat compania în comunicatul de presă, potrivit Agerpres.

Serviciul de presă al companiei a adăugat că toţi angajaţii, indiferent de sex sau poziţie în cadrul companiei, care doreau să petreacă ziua jucându-se, îşi pot „lăsa deoparte sarcinile de serviciu, pot opri maşinile, îşi pot porni consolele şi pot începe să exploreze lumea virtuală a Vice City”, un oraş fictiv în care are loc povestea jocului.

Compania le-a urat angajaţilor săi odihnă plăcută şi le-a reamintit că „furtul de maşini şi încălcarea regulilor de circulaţie sunt un lucru bun doar în universul GTA”.

Benza este o fabrică situată în oraşul Penza, la aproximativ 640 de kilometri sud-est de Moscova. Compania produce echipamente de distribuire a combustibilului.

GTA VI, lansat după 13 ani de așteptare

După o aşteptare de treisprezece ani, GTA VI, a şasea ediţie din saga de jocuri video "Grand Theft Auto" care a început în 1997 şi a vândut sute de milioane de unităţi - cel mai scump şi mai bine cotat joc video dezvoltat vreodată -, a fost lansat joi, la 13 ani după predecesorul său.

Jocul video „Grand Theft Auto” a generat venituri estimate la 1,65 miliarde de dolari cu o zi înainte de lansare, potrivit firmei de analiză Sensor Tower.

Firma estimează că au fost vândute aproximativ 17,07 milioane de unităţi ale jocului. Dintre acestea, 75% sunt pentru versiunea PlayStation şi 25% pentru versiunea Xbox.