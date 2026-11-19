Astfel, în calitate de membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, China, Rusia şi Statele Unite s-au angajat să reformeze ONU, dar și să sporească producţia şi aprovizionarea cu produse petroliere.

Nu în ultimul rând, cei trei președinți au convenit că un război nuclear nu trebuie purtat niciodată, iar despre Curtea Penală Internaţională şi alte organisme similare că „nu trebuie să abuzeze de jurisdicţia lor”.

Iată Declaraţia integrală, aşa cum a fost ea publicată de Xinhua și preluată de Agerpres:

”Declaraţia şefilor de stat din China, Rusia şi SUA privind pacea

Xi Jinping, preşedintele Republicii Populare Chineze, Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse, şi Donald J. Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, s-au întâlnit la Shenzhen, pe 19 noiembrie 2026. Şefii de stat ai Rusiei şi SUA şi-au exprimat aprecierea faţă de China pentru găzduirea acestui summit trilateral istoric. Cei trei şefi de stat au avut un schimb aprofundat de opinii cu privire la situaţia internaţională actuală şi s-au angajat să menţină stabilitatea strategică şi securitatea internaţională.

1. În calitate de membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, China, Rusia şi Statele Unite s-au angajat să reformeze ONU, astfel încât aceasta să poată răspunde mai eficient provocărilor globale şi să îşi îndeplinească misiunea fundamentală de a asigura pacea şi securitatea internaţională.

2. Cele trei ţări intenţionează să sporească producţia şi aprovizionarea cu produse petroliere rafinate, în beneficiul tuturor naţiunilor. Acestea au reafirmat importanţa unor fluxuri energetice stabile.

3. Cei trei şefi de stat au recunoscut că principiul consimţământului statului şi respectarea imunităţilor oficialilor de stat sunt de o importanţă capitală şi au convenit că Curtea Penală Internaţională şi alte organisme similare nu trebuie să abuzeze de jurisdicţia lor.

4. Cei trei şefi de stat au reafirmat că un război nuclear nu poate fi câştigat şi nu trebuie purtat niciodată. Cele trei ţări vor purta un dialog privind reducerea riscurilor nucleare şi prevenirea proliferării armelor nucleare”.