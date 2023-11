Liderii Hamas au o avere impresionantă de 11 miliarde de dolari și se bucură de lux, în timp ce populația din Gaza suferă

Conform sursei citate, doar cei trei lideri de vârf ai grupării teroriste au o avere totală impresionantă de 11 miliarde de dolari și se bucură de o viață de lux în ”sanctuarul” din emiratul Qatar.

Emiratul i-a primit de mult timp pe liderii grupului terorist și i-a instalat în hotelurile și vilele sale de lux, în timp ce găzduiește o vastă prezență militară americană.

În prezent, reprezentantul american Andy Ogles promovează un proiect de lege care ar putea retrage Qatarului statutul său de aliat cheie al SUA - a aflat The Post - dacă nu-i dă afară pe liderii Hamas.

Gruparea teroristă, care este responsabilă pentru masacrul antisemit din 7 octombrie a peste 1.400 de civili și soldați nevinovați din sudul Israelului, continuă să dețină peste 200 de ostatici în Gaza.

Hamas are un birou în capitala Qatarului, Doha, iar liderii Ismail Haniyeh, Moussa Abu Marzuk și Khaled Mashal au un stil de viață luxos.

Aceștia au fost văzuți la clubul diplomatic, au fost fotografiați în avioane private și în călătorii de lux. Conducerea Hamas ar fi fost prezentă și la Cupa Mondială de fotbal din 2022.

În schimb, cea mai mare parte a populației de peste 2 milioane de locuitori din Fâșia Gaza, pe care Hamas o conduce din 2007, trăiește într-o sărăcie abjectă.

Haniyeh, în vârstă de 61 de ani, șeful politrucilor din Hamas, a fost prim-ministru al tuturor teritoriilor palestiniene în urma alegerilor din 2006, deși a fost dat afară din funcție un an mai târziu.

El a continuat să conducă Fâșia Gaza până în 2017, înainte de a ajunge în Qatar.

Haniyeh, tată a 13 copii, care prezidează una dintre cele mai bogate grupări teroriste din lume, are o avere de peste 4 miliarde de dolari.

El a fost fotografiat împreună cu cei doi fii adulți ai săi, Maaz și Abdel Salam, trăind o viață de lux în hoteluri de lux din Qatar și Turcia, potrivit unei postări recente pe rețelele de socializare ale Ambasadei Israelului în SUA.

While Gazans are deprived of basic needs, Hamas uses aid & funds to line their own pockets. #HamasislSIS #StandWithIsrael pic.twitter.com/iGuWCaiBtf

Recent, Haniyeh a călătorit în Iran pentru a se întâlni cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Iranul este un sponsor de lungă durată al Hamas.

Luna trecută, hotelul Four Seasons din Doha a precizat că Haneyeh nu este unul dintre oaspeții săi, după ce Bill Gates, care deține o participație majoritară în acest lanț hotelier, a cerut să îl dea afară.

Printre ofertele sale de lux se numără apartamentele cu vedere la mare care încep de la 900 de dolari pe noapte.

Fiul liderului Hamas, Maaz Haniyeh, este cunoscut ca "tatăl imobiliarelor" din Gaza pentru colecția sa de vile și clădiri.

El duce un stil de viață de playboy în Turcia, iar anul acesta a obținut un pașaport turcesc, potrivit Israel Today.

Meet Maaz Haniyeh, the son of Hamas leader Ismail Haniyeh. He, together with his brothers and father are hosted by Qatari ???????? government in the most lavish hotels there. They're not even hiding it (photo proudly posted by him ????)

Dying in Gaza is for peasants. pic.twitter.com/TsH6DMW3iq