Un bărbat a construit o insulă din 150.000 de sticle de plastic și a pierdut-o. Avea casă cu trei etaje și energie solară

Stiri externe
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Un artist britanic a construit în largul Mexicului o insulă plutitoare din peste 150.000 de sticle de plastic. Pe platformă a ridicat o casă cu trei etaje, alimentată cu energie solară și dotată cu internet, bazine și o cascadă.

autor
Mihaela Ivăncică

Pare scenariul unei aventuri desprinse dintr-un film, însă artistul britanic și fostul tâmplar Richart Sowa a transformat ideea în realitate, scrie The Economic Times.

Numită Joyxee Island, construcția plutitoare a fost realizată în largul insulei mexicane Isla Mujeres, folosind sticle de plastic aruncate, împachetate în plase. Sowa a transformat această fundație neobișnuită într-o locuință funcțională, cu bazine pentru înot și aparate alimentate de energia valurilor.

Proiectul a atras vizitatori și atenția presei internaționale. În cele din urmă, însă, insula din sticle a avut un destin nefericit, lăsând în urmă povestea unei ambiții ieșite din comun și a unui stil de viață construit în jurul ideii de sustenabilitate.

150.000 de sticle transformate într-o insulă

Sowa a petrecut ani întregi strângând sticle de plastic înainte de a le transforma în fundația locuinței sale. Peste 150.000 de sticle au fost împachetate în plase și asamblate într-o platformă plutitoare.

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Construcția artificială plutea la aproximativ 30 de metri de coasta insulei Isla Mujeres, în Mexic.

Sticlele nu au fost folosite doar pentru efectul spectaculos. Ele au format baza structurală peste care Sowa a amenajat un adevărat spațiu de locuit.

Deasupra platformei plutitoare se afla o casă cu trei etaje, în care artistul locuia împreună cu soția sa și câinele lor.

În ciuda fundației neobișnuite, insula fusese concepută pentru a funcționa aproape ca o locuință obișnuită.

Panourile solare asigurau energia electrică, în timp ce o mașină de spălat era alimentată de mișcarea valurilor. Proprietatea avea, de asemenea, două bazine pentru înot și o cascadă.

Un sistem de conectare la internet îi permitea lui Sowa să rămână în contact cu lumea exterioară, chiar dacă locuia pe o insulă artificială construită din deșeuri din plastic.

Nu era primul experiment al lui Sowa

Joyxee Island nu a fost primul proiect de acest fel al artistului britanic. În 1998, Sowa a construit Spiral Island, o altă structură plutitoare, într-o lagună din apropierea localității Puerto Aventuras.

Ideea a apărut într-o perioadă de reflecție personală, după încheierea primei sale căsnicii. Ulterior, Sowa a ajuns să considere că viața pe o insulă plutitoare nu era doar o fantezie, ci un mod de viață pe care și-l dorea cu adevărat.

Artistul a locuit pe Spiral Island împreună cu cei doi câini ai săi până când uraganul Emily a distrus construcția în 2005.

Distrugerea Spiral Island nu l-a făcut pe Sowa să renunțe la proiect. A început din nou să strângă sticle de plastic, iar la sfârșitul anului 2007 a început construcția unei noi insule.

Până la sfârșitul lui 2008, Joyxee Island era finalizată și pregătită să devină noua sa casă plutitoare.

De această dată, proiectul avea să capete și o dimensiune ecologică pe care Sowa nu o anticipase neapărat.

Insula artificială a început să atragă viață marină

În jurul structurii plutitoare au început să crească mangrove. Rădăcinile lor au contribuit treptat la fixarea sticlelor și la protejarea acestora împotriva expunerii la radiațiile ultraviolete.

Și sub insulă a început să se dezvolte un ecosistem. Organismele acvatice și coralii au apărut în jurul structurii, contribuind la formarea unui habitat marin.

Mangrovele au beneficiat, la rândul lor, de faptul că insula se putea ridica și coborî odată cu nivelul apei. Astfel, rădăcinile lor puteau rămâne la o adâncime relativ constantă.

Joyxee Island a devenit astfel mai mult decât o locuință plutitoare construită din sticle: experimentul lui Sowa a ajuns să interacționeze cu mediul marin din jur și să găzduiască, în timp, propriul ecosistem.

Declarațiile senatorilor PSD, PNL, AUR și USR la dezbaterile pe tema Legii integrității, înainte de a fi adoptată

Sursa: The Economic Times

Etichete: insula, sticle de plastic, mexic,

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