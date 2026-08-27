Patru proiecte majore de infrastructură au făcut astăzi un pas important spre execuţie! În Consiliul Interministerial de avizare a investiţiilor publice au fost avizate astăzi patru proiecte esenţiale pentru infrastructura rutieră a României: Autostrada Braşov - Făgăraş - 49,3 km de autostradă care vor lega mai bine Braşovul de centrul ţării şi vor prelua traficul de pe actualul drum naţional extrem de periculos şi aglomerat; Autostrada Bucureşti - Alexandria - o investiţie aşteptată de mult timp, care va îmbunătăţi semnificativ legătura dintre Capitală şi sudul ţării. Şi aici avem unul dintre cele mai aglomerate şi periculoase drumuri din România”, arată Horaţiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

Ce proiecte au primit aprobare

Pe lista celor patru noi investiţii se află şi DR1 - Vest Expres - primul drum radial al Bucureştiului, care va prelungi Bulevardul Timişoara până la Autostrada A0, în zona Domneşti. Investiţia presupune aproape 10 km de drum modern, cu două benzi pe sens, bandă dedicată transportului public, piste pentru biciclete şi conexiuni Park&Ride;

De asemenea, a primit aviz şi Varianta Ocolitoare Sibiu Sud - peste 21 km de drum nou, care va scoate traficul de tranzit din zona sudică a municipiului şi va asigura conexiuni mai bune între A1, DN1 şi localităţile din zona metropolitană.

„Sunt proiecte care răspund unor nevoi reale de trafic: reduc aglomeraţia, scurtează timpii de deplasare, cresc siguranţa rutieră şi contribuie la reducerea poluării. Avizul de astăzi este un pas important, dar nu ne oprim aici. Urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvern, iar apoi lansarea licitaţiilor pentru lucrările de construcţie”, arată oficialul de la Ministerul Transporturilor.