„România nu cere mai mult Americii. România se oferă să facă mai mult”, transmite șeful statului.

﻿OPINIE – Președintele Nicușor Dan, pentru Fox News

Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare, pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Spațiul aerian al României a fost încălcat de drone de zeci de ori în ultimele luni. Potrivit informațiilor apărute în presă, serviciile americane de informații consideră că Rusia ar putea testa hotărârea NATO printr-o acțiune limitată împotriva unei țări aliate.

Pentru România, nimic din toate acestea nu este abstract. Ne aflăm pe flancul sud-estic al NATO, la Marea Neagră, și avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre toți aliații. De ani de zile urmărim acest război de la marginea sa, cu drone care pătrund în spațiul nostru aerian și resturi care cad pe teritoriul nostru. Am învățat din experiență directă că descurajarea este testată mai întâi la periferia Alianței.

Parteneriatul dintre România și Statele Unite a fost construit pentru momente ca acesta. Forța sa se bazează pe două lucruri: geografie și încredere. Geografia nu am ales-o. Încrederea am câștigat-o. Când Operațiunea Epic Fury a avut nevoie de acces și sprijin, România s-a numărat printre primii aliați care au răspuns. Rapid și public. Așa procedează un partener de încredere.

De aceea, recent, i-am trimis pe consilierul nostru pentru securitate națională și pe șeful Statului Major al Apărării pentru a transmite angajamentul României față de securitatea Mării Negre, față de împărțirea și redistribuirea responsabilităților în cadrul NATO și față de aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Le-am cerut să continue această conversație, la Washington și la sediul NATO, să răspundă tuturor întrebărilor pe care aliații noștri americani le-ar putea avea și să transmită clar că România este pregătită să crească atât nivelul angajamentelor sale, cât și viteza cu care le pune în practică.

În spatele acestei oferte se află o premisă simplă. România nu cere mai mult Americii. România se oferă să facă mai mult. Suntem recunoscători pentru leadershipul american și înțelegem că această recunoștință trebuie însoțită de responsabilitate. Statele Unite au dreptate să se aștepte ca Europa să suporte o parte mai mare din propria apărare, iar România susține această așteptare prin bani și acțiuni concrete, inclusiv prin obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

La Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe litoralul Mării Negre, România a început unul dintre cele mai ample programe de infrastructură militară de pe întregul flanc estic al NATO: investiții de aproximativ 2,5-3 miliarde de euro pentru extindere și modernizare, aflate în desfășurare sau planificate.

Câmpia Turzii, Cincu, Smârdan, Babadag, Constanța și Dunărea sunt conectate printr-o rețea logistică militară care leagă aerodromuri, șosele, porturi, poligoane și infrastructură de aprovizionare, astfel încât România și Statele Unite să poată deplasa rapid trupe și echipamente atunci când este cea mai mare nevoie.

Modernizarea forțelor noastre armate este construită în jurul sistemelor americane: sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă Patriot, artilerie reactivă HIMARS, avioane F-16, tancuri Abrams și cele 32 de avioane F-35A planificate pentru achiziție.

Aceasta nu este o simplă listă de cumpărături. Este o decizie de a asigura interoperabilitatea cu platformele americane și NATO și de a face în așa fel încât forțele române să fie pregătite din prima zi a unei crize, nu din a 30-a.

Pentru că descurajarea nu înseamnă doar ceea ce NATO poate face după ce o criză a început. Înseamnă să convingi un adversar, înainte ca acel moment să vină, că agresiunea va eșua și că Alianța va răspunde ca un întreg.

Pentru asta este nevoie de capabilități vizibile, infrastructură rezilientă și voința politică de a le folosi pe amândouă. De asemenea, aliații trebuie să știe că se pot baza unii pe ceilalți, nu doar la Washington sau Bruxelles, ci și pe teren, acolo unde geografia și nivelul de pregătire determină cât de repede o decizie se transformă în acțiune.

Răspunsul Europei în fața Rusiei include pistele, porturile, poligoanele, conductele și bateriile de apărare antiaeriană ale României, precum și sprijinul pe care România îl oferă aliaților săi aflați sub presiune.

O Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic mai puternic. Un flanc mai puternic înseamnă o Mare Neagră mai sigură. Iar o Mare Neagră mai sigură consolidează capacitatea NATO de a descuraja un conflict în întreaga Europă.