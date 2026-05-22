Potrivit Oficiului Național de Statistică al Marii Britanii, românii au devenit comunitatea majoritară de migranți din Europa în Regatul Unit. Cei care se stabilesc în alte state sunt nemulțumiți de prețurile tot mai mari din UK și salariile care nu țin pasul cu scumpirile.

Potrivit Oficiului Național de Statistică al Marii Britanii, anul trecut, 24.000 de cetățeni români au plecat din Regatul Unit, cei mai mulți dintre rezidenții Uniunii Europene în această țară. Pe locurile următoare s-au situat polonezii și italienii.

Prețurile mari și traiul tot mai greu sunt printre motivele pentru care românii aleg să plece. Ne spune și Raluca Doboș, stabilită în Marea Britanie de 10 ani. În ultima perioadă, totul s-a scumpit, în medie, cu 20%.

Raluca Doboș, româncă stabilită în UK: „Situația și-n Anglia este la fel ca în toate statele europene, traiul de viață s-a scumpit, chiriile sunt mai scumpe, mâncarea... peste tot au fost scumpiri. Mulți au hotărât să se întoarcă înapoi în România sau să meargă în alte state europene. Noi, care am rămas, încercăm să mergem mai departe și cel mai mare motiv pentru care nu ne întoarcem în România sunt copiii, aici au alt sistem de învățământ față de cel din România”.

Ștefan a plecat acum nouă luni, după ce a terminat facultatea și masteratul în Marea Britanie.

Ștefan Teodor Vișinescu: „Într-adevăr, UK-ul era un loc foarte bun pentru a face cercetare în cancer, dar salariile nu mai erau actualizate cu prețurile pe care le aveau, începând cu chiria, prețul vieții sau economiile pe care le puteai strânge. Am decis împreună cu partenera mea să ne mutăm într-o țară unde am putea avea un viitor comun. Ne-am dat seama că Elveția ar fi cea mai potrivită, pentru ea masteratul a crescut cu 900 pe semestru, pentru mine salariul s-a triplat”.

În același timp cu plecările, și banii trimiși de românii din Marea Britanie acasă sunt mai puțini. După ce Regatul Unit a condus clasamentul mulți ani, acum cei mai mulți bani sunt trimiși în țară de românii stabiliți în Germania - 409 milioane de euro.

Corespondent Știrile ProTV: „Migrația netă din Regatul Unit a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2012 încoace, exceptând perioada pandemiei. Deși oamenii au continuat să se stabilească în Marea Britanie, numărul acestora a fost în scădere continuă. Pe de altă parte, românii au fost campioni și la imigrație. 11.000 de români au venit pe toată perioada anului trecut în Marea Britanie”.