Joi seara, fanii au transformat străzile din Centrul Vechi într-o petrecere în aer liber, în așteptarea concertului său de sâmbătă, de pe Arena Națională.

Mii de fani din toată Europa, unii veniți pentru prima dată la noi în țară, și-au făcut încălzirea pe străzile din Centrul Vechi pentru concertul de mâine seară al lui Max Korzh, un cunoscut cântăreț din Belarus.

Fată: „Îmi place orașul foarte mult, este foarte frumos. Trăiesc în Ucraina. Este prima dată când plec din țară. Oamenii sunt foarte drăguți.”

Fată: „El cântă despre viața oamenilor. Suntem ca o familie. E un centru foarte frumos și munții, foarte frumoși.”

Băiat: „Slavă Bucureștiului! Slavă Constanței! Slavă României. Îmi plac oamenii din România! Este uimitor! Îmi place România! Trăiesc aici de 4 ani! Mici și bere!”

Într-o atmosferă de festival, versurile artistului s-au auzit din toate colțurile.

Corespondent PRO TV: „Străinii au invadat Centrul Vechi, iar atmosfera este incendiară. Sunt cu toții plini de energie, dansează, cântă și așteaptă cu nerăbdare concertul lui.”

Petrecăreții și-au făcut planuri clare.

Fată: „Băutură! Toată băutura!”

Printre turiști s-au aflat mulți ucraineni, polonezi, estonieni și lituanieni.

Piesele artistului, interzis în Rusia și Belarus, abordează teme precum libertatea, viața cotidiană și experiențele tinerilor. Și au atras o bază mare de fani în Europa de Est.

Forțele de ordine au patrulat permanent în zonele aglomerate. Jandarmii estimează că la eveniment vor participa peste 42.000 de oameni, din 50 de țări.

Max Korzh, care îmbină stilurile hip-hop și rock, ajunge mâine pentru prima dată la București.