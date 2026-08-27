Un proiect de hotărâre în acest sens ar putea fi introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de vineri a Consiliului General al Capitalei, scrie Agerpres.

Dacă va fi adoptat, proiectul va modifica prevederile actuale, conform cărora stimulentul financiar în cuantum de 1.000 de lei se acordă lunar copiilor cu handicap care au domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti.

Cum s-ar schimba stimulentul pentru copiii cu dizabilități

Potrivit proiectului care va fi dezbătut vineri, de la data de 1 ianuarie 2027, stimulentul se va acorda: copiilor încadraţi în grad de handicap grav cu asistent personal, în grad de handicap grav, în grad de handicap accentuat sau grad de handicap mediu, conform unui certificat de încadrare emis de către una dintre Comisiile de protecţia copilului de la nivelul sectoarelor Capitalei.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar şi copiii aflaţi la tratament medical în Bucureşti pentru afecţiuni hemato - oncologice, ale căror certificate de încadrare în grad de handicap sunt emise de către Comisia pentru protecţia copilului competentă de la nivelul oricărui judeţ şi pentru care cel puţin un părinte sau reprezentant legal are domiciliul/reşedinţa în Capitală.

Stimulentul se va acorda diferenţiat, în funcţie de gradul de handicap:

- 1.000 lei/lună pentru copiii încadraţi în gradul grav sau grav cu asistent personal;

- 800 lei/lună pentru copiii încadraţi în gradul accentuat;

- 400 lei/lună pentru copiii încadraţi în gradul mediu.

Copiii încadraţi în gradul uşor nu vor beneficia de stimulent.

Pentru cererile eligibile aflate în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, până la data de 31 decembrie 2026, inclusiv, plata stimulentului financiar aferentă lunii decembrie 2026, precum şi a lunilor anterioare acesteia, se achita în cuantum de 1.000 lei/lună.

Ce se întâmplă cu cererile de la 1 ianuarie 2027

Începând cu data de 1 ianuarie 2027, pentru cererile de acordare a stimulentului financiar aflate în evidenţa DGASMB, precum şi pentru cererile nou depuse plăţile se achită conform gradului de încadrare în grad de handicap şi conform condiţiilor de eligibilitate, îndeplinite cumulativ.

Începând cu 1 ianuarie 2027, pentru cererile nou depuse va trebui îndeplinită condiţia conform căreia cel puţin un părinte sau reprezentant legal al copilului are domiciliul stabil în Bucureşti de cel puţin 12 luni consecutive înainte de depunerea cererii.

De asemenea, părintele sau reprezentantul legal nu trebuie să aibă datorii restante neeşalonate faţă de bugetul local.

Potrivit referatului de aprobare, aproximativ 70 - 80% dintre Primăriile din România nu acordă stimulente financiare directe persoanelor cu dizabilităţi, ceea ce generează "un efect de atragere" (pull factor) a beneficiarilor din alte judeţe.

"Condiţiile de eligibilitate propuse sunt proporţionale, nediscriminatorii şi aliniate la practica europeană în materia beneficiilor sociale locale. (...) Principiul sustenabilităţii financiare. prevăzut de art. 5 lit. c) din Legea nr. 292/2011, impune explicit ca beneficiile de asistenţă socială să fie dimensionate astfel încât să poată fi achitate integral şi la termen. (...) Consiliul General nu restrânge un drept; condiţionează un beneficiu pe care el însuşi l-a creat, cu scopul legitim de a-l face sustenabil şi de a-1 focaliza către cetăţenii Municipiului Bucureşti care au cu adevărat nevoie de el", se explică în document.