„Beneficiile cele mai importante sunt, în general, asociate cu mai multe efecte adverse, mai multe dificultăți pentru pacienți și mai multe abandonuri”, concluzionează autorii acestui studiu, publicat în revista BMJ și realizat pe baza a peste 200 de studii privind tratamentele cu GLP-1, potrivit News.ro.

Acestea, dezvoltate inițial pentru tratarea diabetului, sunt utilizate în prezent pentru a favoriza pierderea în greutate, o indicație în care au demonstrat o eficacitate fără egal.

Studiul publicat în BMJ își propune să compare tratamentele, eficacitatea și dezavantajele acestora, în primul rând efectele secundare neplăcute, printre care se numără adesea tulburări digestive, precum greața și vărsăturile.

Studiul arată că cele mai eficiente tratamente cu GLP-1 sunt tirzepatida, comercializată sub denumirea de Mounjaro de grupul farmaceutic Eli Lilly, și CagriSema, un medicament aflat în curs de dezvoltare de concurentul său, Novo Nordisk, care combină molecula GLP-1 semaglutida cu un alt principiu activ, cagrilintida. Cu aceste două tratamente, pierderea în greutate este de aproximativ 15%.

Beneficiile cardiovasculare și lipsa unui efect dovedit asupra calității vieții

În cazul semaglutidului administrat în monoterapie, comercializat sub denumirea Wegovy, pierderea în greutate este de doar aproximativ 10%. Pe de altă parte, semaglutidul administrat în monoterapie este, alături de tirzepatidă, unul dintre singurele medicamente din clasa GLP-1 care au demonstrat rezultate cu adevărat convingătoare în reducerea riscurilor cardiovasculare, un aspect în privința căruia această familie de tratamente este, totuși, considerată în mare măsură promițătoare.

În termeni mai generali, în timp ce experții încearcă să evalueze în ce măsură beneficiile medicamentelor pe bază de GLP-1 justifică efectele secundare uneori grave, niciunul dintre aceste medicamente nu a demonstrat, potrivit acestui studiu, că ar îmbunătăți, în ansamblu, calitatea vieții pacienților. Însă experiența acumulată în acest domeniu rămâne încă limitată, iar autorii solicită studii pe termen mai lung.

„Acest studiu reprezintă un pas important”, au afirmat, tot în BMJ, doi experți americani în domeniul obezității, Hamlet Gasoyan și Michael B. Rothberg, subliniind că acesta le permite pacienților și medicilor să compare mai bine opțiunile terapeutice într-un domeniu în continuă evoluție.

Miza este la fel de importantă și pentru autoritățile sanitare, care trebuie să decidă nivelul de acoperire a costurilor acestor tratamente, toate destul de costisitoare. Franța tocmai a autorizat rambursarea medicamentelor Wegovy și Mounjaro, dar în conformitate cu criterii stricte, care exclud un număr mare de pacienți.