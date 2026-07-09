În iunie 2026 s-au înregistrat temperaturi aproape record, determinate de cele mai ridicate temperaturi ale suprafeţei mării (SST) înregistrate vreodată pentru această lună, conform raportului Serviciului Copernicus pentru Schimbările Climatice (C3S), gestionat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), potrivit News.ro.

”În această lună, Europa a fost lovită de căldură extremă atât pe uscat, cât şi pe mare, o mare parte din Europa de Vest înregistrând un val de căldură record, iar în vestul Mediteranei şi de-a lungul coastelor Atlanticului s-au înregistrat valuri de căldură marine. La nivel global, media lunară a SST pentru oceanul extrapolar (60°S–60°N) a fost cea mai ridicată pentru luna iunie, depăşind cu doar 0,01 °C recordul anterior stabilit în iunie 2024, ceea ce reflectă parţial dezvoltarea unor condiţii puternice de El Niño în Pacificul ecuatorial”, a transmis Copernicus.

Potrivit raportului specialiştilor europeni, valul de căldură care a lovit o mare parte a Europei în a doua jumătate a lunii iunie a survenit la doar câteva săptămâni după un val de căldură deosebit de intens din luna mai, iar la începutul lunii iulie a apărut un alt val de căldură.

”Valul de căldură din iunie a doborât recorduri de temperatură lunare şi istorice în mai multe ţări europene şi a contribuit la efecte grave asupra sănătăţii, inclusiv decese cauzate de căldură. Succesiunea valurilor de căldură ilustrează provocarea tot mai mare reprezentată de fenomenele de căldură extremă din ce în ce mai frecvente şi mai intense din Europa şi din întreaga lume”, au mai transmis specialiştii.

Secetă extinsă

Potrivit acestora, Europa s-a confruntat, de asemenea, cu o secetă extinsă care, împreună cu căldura extremă, a contribuit la apariţia incendiilor forestiere, în special în Peninsula Iberică şi în sudul Franţei, şi a accentuat riscul de secetă în anumite părţi ale Europei de Est.

Valul de căldură din iunie a avut loc pe fondul unor soluri din ce în ce mai uscate în Europa de Vest şi Centrală, agravând şi mai mult condiţiile de secetă care începuseră să se manifeste în timpul valului de căldură din luna mai.

”Luna iunie 2026 a subliniat cât de profund se schimbă clima. Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie, iar oceanul global a continuat să înregistreze temperaturi record. Împreună, aceste recorduri reflectă un sistem climatic care continuă să acumuleze căldură. Rezultatul este valuri de căldură din ce în ce mai intense, un ocean persistent cald şi riscuri crescânde pentru oameni, ecosisteme şi infrastructură în întreaga Europă şi nu numai”, a declarat Samantha Burgess, coordonatoare strategică pentru climă la ECMWF.

Date privind temperatura aerului la suprafaţă şi temperatura suprafeţei mării:

Temperatura globală

• Iunie 2026 a fost a doua lună iunie cea mai caldă la nivel global, cu o temperatură medie a aerului la suprafaţă de 16,54°C, cu 0,56°C peste media lunii pentru perioada 1991-2020, după iunie 2024.

• Luna iunie 2026 a înregistrat o temperatură cu 1,39°C mai ridicată decât media estimată pentru perioada preindustrială 1850–1900.

Temperatura suprafeţei mării

• Temperatura medie a suprafeţei mării (SST) pentru oceanele extrapolare (60°S–60°N) în iunie 2026 a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată pentru această lună, 20,86°C, dar doar cu puţin mai mare (cu 0,01°C) decât în iunie 2024.

• Temperaturile suprafeţei mării (SST) s-au menţinut la niveluri excepţional de ridicate într-o mare parte a Pacificului tropical, unde sunt prezente condiţiile El Niño şi se prevede că acestea se vor intensifica rapid în lunile următoare.

Europa

• Temperatura medie pe teritoriul european în iunie 2026 a fost a doua cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru această lună, la 19,14°C, cu 1,78°C peste media lunii din perioada 1991-2020, fiind depăşită doar de iunie 2019.

• În a doua jumătate a lunii, un val de căldură intens a afectat o mare parte din Europa de Vest şi Centrală, în mai multe ţări fiind doborâte numeroase recorduri din luna iunie şi unele recorduri istorice ale temperaturii maxime zilnice.

• Europa de Vest, regiunea cea mai afectată de valul de căldură, a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie, cu o temperatură medie de 20,74°C, cu 3,05°C peste media lunii iunie din perioada 1991–2020, depăşind recordul anterior stabilit în iunie 2025.

Iunie 2026 – Aspecte importante privind variabilele hidrologice

• În iunie 2026, o mare parte din Europa continentală de vest, inclusiv Italia, porţiuni întinse din Europa centrală şi de est, precum şi sudul Regatului Unit au înregistrat condiţii mai uscate decât media, asociate cu condiţii persistente de presiune ridicată şi val de căldură.

• Condiţiile de secetă au crescut riscul de secetă în anumite părţi ale Europei de Est şi au contribuit la apariţia incendiilor forestiere, în special în Peninsula Iberică.

• În concordanţă cu condiţiile generalizate mai uscate decât media şi cu căldura extremă, debitul râurilor a fost sub medie în întreaga Europă, afectând părţi întinse din Franţa, o mare parte din Europa Centrală şi de Est, precum şi părţi din Europa de Nord-Est.

• În schimb, Islanda, Irlanda, o mare parte din Regatul Unit, coasta Mării Nordului, Fennoscandia, statele baltice, Grecia şi o regiune extinsă la nord de Marea Caspică au înregistrat precipitaţii peste medie. În unele zone, precipitaţiile abundente au dus la inundaţii localizate şi la efectele asociate acestora.

• Debitul râurilor peste medie s-a înregistrat în iunie doar în zone relativ limitate, în principal în Irlanda, în nordul Regatului Unit, în anumite părţi din sudul Peninsulei Iberice, în sudul Greciei, în Turcia, precum şi în anumite părţi din Ţările Baltice şi din Scandinavia.

• Regiunile extratropicale din întreaga lume care au înregistrat condiţii mai umede decât media au inclus părţi din America de Nord, extremitatea estică a Asiei, sudul Africii şi Australia, fiind semnalate inundaţii în mai multe regiuni.

• Condiţii mai uscate decât media au fost observate în anumite zone din SUA şi Canada, în anumite zone din America de Sud, Orientul Mijlociu, Asia Centrală şi Rusia.

Iunie 2026 – Aspecte importante privind gheaţa marină

• În Arctica, extinderea medie lunară a gheţii marine în luna iunie a fost cu aproximativ 5% sub medie, ocupând locul al şaselea printre cele mai scăzute valori înregistrate pentru această lună.

• La nivel regional, acoperirea cu gheaţă marină din Arctica a fost sub medie în majoritatea sectoarelor marine, în special în partea de nord a Mării Barents, în jurul arhipelagului Svalbard şi al Insulelor Franz Josef.

• În Antarctica, extinderea medie lunară a gheţii marine în luna iunie a fost cu aproximativ 8 % sub medie, ocupând locul al şaselea printre cele mai scăzute valori.

• Acoperirea cu gheaţă marină a fost cu mult sub medie în Marea Bellingshausen, în timp ce a fost peste medie în Marea Amundsen şi în partea estică a Mării Ross.