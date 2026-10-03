În podcastul SpotMedia „Cum supraviețuim?”, jurnalista Adriana Nedelea vorbește cu psihoterapeuta Yolanda Crețescu despre creșterea cazurilor de depresie și anxietate la vârste tot mai mici, despre fragilitatea adolescenților și felul în care părinții pot contribui, fără să-și dea seama, la insecuritatea copiilor.

„Cum supraviețuim?” este o emisiune video despre psihologia vieții într-o lume în criză. Cum ne schimbă crizele mintea, emoțiile și felul în care trăim? Cum ne afectează psihic instabilitatea politică, polarizarea, războaiele, dezinformarea și nesiguranța economică? În fiecare ediție, Adriana Nedelea caută, împreună cu specialiști din psihologie, sociologie, neuroștiințe și domenii conexe, explicații și soluții pentru a înțelege mai bine ceea ce trăim. Emisiunea este pe SpotMedia.ro și pe canalul YouTube SpotMedia.ro.

Întreg articolul pe Spotmedia.ro.