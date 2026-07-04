Delegații partidului i-au reales pe cei doi copreședinți ai AfD, Alice Weidel și Tino Chrupalla, care au făcut din acest partid antiimigrație și pro-rus prima forță de opoziție din țară cu prilejul alegerilor legislative din 2025.

„Suntem noul partid popular în Germania”, a revendicat Alice Weidel în discursul său, în timp ce partidul este la porțile puterii în estul țării, potrivit sondajelor.

Congresul a avut loc în landul Thuringia, bastion al unei aripi radicale a formațiunii politice conduse de Bjorn Haecke, cunoscut pentru afirmațiile sale controversate despre trecutul nazist al țării.

Zeci de mii de manifestanți au încercat să blocheze accesul la congres

Contrar așteptărilor, congresul a început la momentul stabilit, în pofida tentativelor a zeci de mii de manifestanți antifasciști de a împiedica accesul, blocând principalele axe rutiere și perturbând transporturile publice.

Circa 31.000 de persoane s-au îndreptat spre oraș în enorme convoaie de autobuze, potrivit poliției, cel puțin 50.000, potrivit organizatorilor.

Alianța contramanifestanților, numită „Rezistență”, a blocat accesul în oraș. Unii manifestanți au coborât în rapel de pe un pod de pe autostradă, în timp ce mai multe grupuri se adunau pe principalele străzi și în piețele din centru, potrivit jurnaliștilor AFP.

În pofida temerilor de violențe grave, manifestanții au fost în mare parte pașnici la începutul după-amiezii, chiar dacă poliția a anunțat că a utilizat spray-uri cu piper cu prilejul unor înfruntări izolate.

În deschiderea congresului, Tino Chrupalla i-a criticat pe manifestanți, estimând că aceștia au fost „aduși aici din toată țara de partidele establishment-ului în camioane”.

Partidul vizează pentru prima dată puterea, în condițiile în care alegerile regionale se apropie în estul ex-comunist al Germaniei, bastionul său electoral. Sondajele indică faptul că ar putea câștiga majoritatea absolută în alegerile din septembrie în landul Saxonia-Anhalt.