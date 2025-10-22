La Berlin, circulaţia maşinilor ar putea fi limitată la doar 12 zile pe an de persoană, prin referendum. Care este motivul

Potrivit proiectului ecologist, fiecare locuitor ar trebui să aibă dreptul să-şi folosească vehiculul doar 12 zile pe an în interiorul S-Bahn-Ring, o centură feroviară care delimitează centrul capitalei.

Această iniţiativă vrea să transforme majoritatea străzilor în ”zone cu circulaţie redusă”, după o perioadă de tranziţie de patru ani.

Concret, particularii vor dispune atunci de 12 perioade de 24 de ore pentru a-şi folosi vehiculul personal.

Alte 12 zile suplimentare vor fi acordate fiecărei persoane din gospodărie, iar astfel un cuplu cu trei copii poate conduce 60 de zile pe an.

Această măsură nu ar viza persoanele cu mobilitate redusă, taxiurile, serviciile de livrare, artizanii şi vehiculele de urgenţă.

Proiect constituţional

La 25 iunie, Tribunalul Constituţional berlinez a validat constituţionalitatea proiectului.

Judecătorii au stabilit că această măsură, înscrisă într-un proiect de lege al folosirii drumurilor ”în interesul general”, nu încalcă niciun drept fundamental.

În această hotărâre se arată fără ambiguitate că conducerea unei maşini pe drumuri publice nu este un drept constituţional intangibil şi se recunoaşte că o reducere a traficului auto are obiective legitime de sănătate publică şi de protecţie a climei.

În urma acestei hotărâri, Camera Deputaţilor din Berlin are termen până la 25 noiembrie să decidă dacă adoptă sau respinge conţinutul esenţial al proiectului de lege.

Cel mai probabil, Camera va respinge acest proiect.

Partidul Uniunea Creştin Democrată (CDU, conservatori) al cancelarului Friedrich Merz, care se află la conducerea unei coaliţii locale, la Berlin, din care face parte Partidul Social Democrat (SPD, centru-stânga), s-a opus în mod clar acestui referendum.

Preşedintele Comisiei Mobilităţii din Parlamentul Berlinului, Johannes Kraft (CDU), a catalogat aceste 12 zile drept un ”monstru birocratic” şi a denunţat o ”expropriere de facto”, care aduce atingere prosperităţii private.

Referendum

În cazul în care deputaţii berlinezi resping proiectul, ”Berlinul fără maşini” poate cere o consultare publică, în termen de o lună.

Într-o campanie de patru luni, mişcarea ecologistă le poate cere alegătorilor din Berlin să susţină un referendum.

În cazul în care 7% dintre alegători validează proiectul - adică dacă acesta strânge 180.000 de semnături -, un referendum urmează să fie organizat în 2026.

Dreapta berlineză este furioasă, în timp ce ”Berlinul fără maşini” îşi asumă poziţia radicală.

Obiectivul mişcării este să reducă drastic numărul de maşini aflate în circulaţie.

”Viitorul Berlinului trebuie să aparţină securităţii, luptei împotriva modificărilor climatice şi sănătăţii, nu traficului neînfrânat al automobilelor”, proclamă iniţiatorii pe site-ul oficial.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













