Discuțiile de miercuri s-au terminat și vor fi reluate joi. Între timp, rușii au continuat atacurile aeriene, asupra orașelor ucrainene, lovind infrastructura energetică și mai multe locuințe. Cel puțin șapte oameni au murit.

Mai mult de 100 de drone au lovit în diferite zone din Ucraina, înainte de începerea discuțiilor trilaterale de la Abu Dhabi.

Într-o mică localitate din regiunea Donețk muniție cu fragmentare a fost aruncată asupra unei piețe aglomerate, în plină zi.

"Este o altă crimă de război deliberată și o dovadă în plus că toate declarațiile Rusiei despre un "armistițiu" nu valorează nimic", a acuzat guvernatorul local.

La Sumî, pompierii au instalat corturi pentru evacuarea locatarilor dintr-un bloc afectat de explozii.

Acum două nopți, pe aproape -20 de grade Celsius, rușii au distrus principala termocentrală care furnizează căldură Kievului. Secretarul general al NATO - care sosise acolo la câteva ore după bombardamente - a văzut cu ochii lui dezastrul.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Aceasta a fost o termocentrală, care asigura încălzirea pentru 1.100 de blocuri din Kiev. Mai mult de o jumătate de milion de oameni locuiesc în aceste apartamente. Această termocentrală a fost lovită cu cinci rachete rusești. Cu niciun folos în privința obiectivelor militare. Doar pentru a crea haos și teamă”.

Dmytro Kuleba, vicepremierul Ucrainei: „Toate acestea indică faptul că teroriștii ruși folosesc frigul extrem ca pe o armă împotriva populației și, în special, împotriva celor mai vulnerabile categorii, care se află acum în condiții extrem de dificile”.

La Kiev, mulți au fost siliți să petreacă a doua noapte în stațiile de metrou, unii ridicând corturi pe peroane pentru a se proteja de frigul pătrunzător.

Țevile crăpă iar pereții sunt acoperiți de țurțuri – un bloc înalt din Kiev nu are încălzire de două săptămâni.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Am discutat despre acest lucru cu preşedintele (Trump) şi reacţia lui a fost că, din păcate, nu a fost surprins”.

Forțele ruse au reluat atacurile la sfârșitul unei pauze de o săptămână pe care Trump i-o ceruse președintelui rus Vladimir Putin, în timp ce valul de frig sever a cuprins Ucraina.

Trump: Pauza a fost de duminică până duminică, apoi s-a terminat şi i-a lovit puternic aseară. (Putin) și-a ţinut cuvântul în privinţa asta, dar a fost mult, pentru că acolo este foarte, foarte frig.

Reporter: Ați fi vrut să prelungească pauza?

Trump: Mi-ar fi plăcut să o facă. Vreau să pună capăt războiului.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin: „Până când regimul de la Kiev nu va lua deciziile relevante, operațiunea militară specială continuă”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Așteptăm reacția Statelor Unite ale Americii cu privire la atacurile rusești. A fost o propunere venită chiar din partea Americii: să se oprească atacurile asupra infrastructurii energetice pe durata negocierilor diplomatice și pe fondul acestei ierni geroase”.

Emisarii președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, poartă negocieri cu oficiali ruși și ucraineni la Abu Dhabi, miercuri și joi.