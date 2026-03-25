Moscova nu poate evalua fiabilitatea informaţiilor din presă.

„Prietenii noştri iranieni nu ne-au transmis nicio astfel de informaţie. Nu ştim cât de fiabile sunt aceste relatări”, a spus Peskov.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat la începutul acestei săptămâni că Teheranul doreşte un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. O sursă a declarat pentru Reuters că Washingtonul a trimis Iranului un plan în 15 puncte.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a negat ulterior că ar fi primit un astfel de plan, declarând că Statele Unite „negociază cu ele însele”, a informat presa de stat iraniană.