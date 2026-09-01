„Din Rusia au venit primele rachete și primele drone, iar acestea au trecut granița țării noastre din spațiul aerian rusesc. Această escaladare nu poate și nu va rămâne limitată la teritoriul Ucrainei.

Astăzi, vrem să avertizăm fiecare companie aeriană care utilizează spațiul aerian rusesc, fiecare asigurător și pe toți cei care încă folosesc principalele aeroporturi ale Rusiei: spațiul aerian rusesc devine complet nesigur. Ucraina nu amenință aviația civilă ca atare – niciun avion civil. Pur și simplu, pe cerul Rusiei vor exista drone la o scară care trebuie luată în considerare. Deși autoritățile ruse nu informează în mod corespunzător populația despre acest lucru, spațiul aerian rusesc se va închide, de facto – războiul început de Rusia îi închide cerul.

Noi, în Ucraina, nu vrem să se piardă vieți nevinovate. De aceea ne avertizăm partenerii: zilele în care spațiul aerian al Rusiei era sigur au luat sfârșit. Este important ca acest mesaj să fie auzit de ambasadorii țărilor reprezentate aici, în Ucraina, precum și de ambasadorii care lucrează la Moscova. Fiecare dintre ei știe exact ce înseamnă războiul Rusiei pentru țara și poporul nostru și trebuie să transmită aceste informații către capitalele lor. Este important ca și companiile aeriene care zboară în prezent către aeroporturi, în principal din Moscova, Sankt Petersburg și alte destinații importante din Rusia, să audă acest avertisment.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și celelalte instituții ale noastre vor furniza organizațiilor internaționale toate informațiile despre pericolele din spațiul aerian rusesc. Un spațiu aerian invadat de drone nu este un loc pentru aviația civilă.”, a precizat președintele Ucrainei pe X.

Cel puțin patru morți în urma atacului masiv asupra Kievului și regiunii sale

Un atac "masiv" cu rachete şi drone a ucis cel puţin patru persoane la Kiev şi în regiunea sa, au anunţat marţi dimineaţă autorităţile ucrainene, relatează AFP.

Potrivit şefului administraţiei militare a regiunii Kiev care înconjoară capitala, Timur Tkatchenko, armata rusă a desfăşurat "un atac masiv cu rachete şi drone de luptă" şi a vizat "în mod deliberat facilităţi civile şi clădiri rezidenţiale".

"O persoană a fost ucisă" şi alta a fost rănită în atacul asupra unei companii din Borîspil, la est de Kiev, a raportat oficialul. În acelaşi oraş, o lovitură a avariat un bloc de locuinţe cu cinci etaje şi a făcut opt răniţi, inclusiv un copil.

Ucraina suferă de o lipsă de interceptoare, în special de rachete americane Patriot, care au devenit tot mai rare de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pentru a se apăra împotriva numărului tot mai mare de rachete balistice ruseşti.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit un depozit de muniţii din Mîla, la periferia Kievului, care conţinea în special drone şi explozibili, într-o zonă rezidenţială locuită. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a raportat 38 de morţi, 20 de răniţi şi patru dispăruţi.