Aceste acțiuni au amplificat tensiunile din Orientul Mijlociu și au reaprins temerile privind securitatea aprovizionării cu energie prin Strâmtoarea Ormuz, relatează CNBC, preluat de news.ro.

Barilul de petrol Brent, referința internațională, a urcat cu aproximativ 4,5%, atingând 94,52 dolari, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate (WTI) a avansat cu circa 5%, până la 90,03 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel înregistrat din 24 iulie.

Comandamentul Central al SUA a confirmat marți declanșarea loviturilor împotriva unor ținte aparținând Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran. Potrivit armatei americane, această ripostă a fost motivată de tentativele recente ale Teheranului de a viza nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz și militari americani dislocați în regiune.

Tensiunile au atins cote noi după ce, luni, un petrolier care traversa Strâmtoarea Ormuz a fost lovit de trei proiectile neidentificate. Conform centrului britanic UK Maritime Trade Operations, nava naviga pe ruta sudică, în apropierea coastei Omanului, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

În aceeași zi, Iranul a lansat atacuri asupra a două baze americane din Iordania, ca represalii pentru lovitura SUA asupra insulei Larak. Forțele americane loviseră duminică două lansatoare iraniene de rachete de pe această insulă, acuzând Teheranul că intenționa să lanseze rachete purtătoare de mine maritime în strâmtoare. Larak, o insulă mică situată chiar în pasajul maritim, reprezintă un punct strategic crucial de control militar și al navigației pentru Iran, într-una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Acest schimb de focuri marchează prima confruntare militară directă dintre SUA și Iran din ultima lună. Președintele Donald Trump a avertizat ferm că Washingtonul va riposta la atacurile asupra bazelor sale: „Îi vom lovi puternic. Va exista un răspuns”.

Nu se dorește revenirea la război

În pofida escaladării militare, niciuna dintre părți nu pare să urmărească deocamdată o revenire la un război de amploare. Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat marți, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, că Teheranul va răspunde imediat dacă Washingtonul revine la angajamentele asumate prin acordul interimar semnat în iunie.

Analiștii consideră că atacul american asupra insulei Larak urmărește mai degrabă deblocarea actualului impas decât o schimbare fundamentală a strategiei SUA. Ali Vaez, de la International Crisis Group, a subliniat că Washingtonul a vizat strict lansatoarele, nu infrastructura militară iraniană în ansamblu, sugerând o încercare de a sancționa un anumit comportament fără a-și extinde, cel puțin momentan, obiectivele militare.

În paralel, Washingtonul intensifică presiunile economice asupra Teheranului prin sancțiuni secundare îndreptate împotriva statelor și companiilor care continuă să cumpere petrol iranian. Acest război, ajuns în a șaptea lună, a perturbat deja aprovizionarea mondială cu energie și a provocat turbulențe semnificative pe piețele financiare globale.