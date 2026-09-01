Maghiarii ar putea vota viitorul Executiv, apoi să treacă în opoziție, cu PNL, USR și AUR. Iar George Simion neagă posibilitatea ca unii parlamentari să plece din partidul său și să susțină un guvern girat de PSD.

În aceste condiții, calculele pentru un nou guvern rămân complicate.

În așteptarea unei noi nominalizări de la Palatul Cotroceni pentru funcția de prim-ministru, cei de la PSD adună voturi pentru un nou guvern.

Social-democrații sunt dispuși să cedeze si portofolii în viitorul Executiv în schimbul susținerii pentru învestire.

Fie că premier va fi Sorin Grindeanu sau un independent, calculele pornesc de la 189 de voturi câte a strâns Guvernul Veștea.

Cei din UDMR vor premier politic, nu independent și ar fi dispuși să voteze un Guvern Grindeanu, apoi vor trece în opoziție.

Reporter: Asta înseamnă să dați voturile pentru instalarea guvernului, iar UDMR să treacă în opoziție?

Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR: ⁠Ar fi o posibilitate.

Reporter: UDMR va vota un guvern monocolor PSD fără să primească nimic la schimb?

Csoma Botond: Dar ce să primească?

Reporter: Poate șefii de agenții?

Csoma Botond: Nuuuu, exclus!

Varujan Pambuccian, liderul Grupului Minorităților Naționale: Noi vrem să avem un guvern, atât.

Reporter: Indiferent de variantă?

Varujan Pambuccian: După toată nebunia asta, pot să spun că indiferent.

La PNL și USR lucrurile sunt clare: nu vor vota un guvern PSD.

Mircea Abrudean, președintele Senatului (PNL): „PNL e pregătit să treacă în opoziție. Înțelegem că există acele voturi pentru acel guvern, deci nu va fi nevoie de voturile Partidului Național Liberal”.

Doar că socotelile includ, pe lângă voturile PSD, UDMR, Minorități, UPR și PACE și sprijinul a 20 de parlamentari liberali care-l contestă pe președintele partidului Ilie Bolojan. Însă, chiar și așa, 220 de voturi nu sunt de ajuns.

Astfel că, potrivit unor surse politice, s-ar purta negocieri în spatele ușilor închise cu aproximativ 15 aleși din AUR, care să plece din partid și să ofere voturile decisive pentru instalarea Guvernului. În acest caz s-ar strânge 235 de voturi, cu două în plus peste necesar.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Eu n-o să umblu să, să... rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi voturi din partea unor partide sau unor parlamentari că sunt de la AUR, că sunt de la USR sau PNL, foarte bine”.

George Simion, președintele AUR: AUR nu e egal trădători! Nu contați pe voturile AUR.

Reporter: Este adevărat că v-ați întâlnit săptămâna trecută cu Sorin Grindeanu?

George Simion: Facem conferință de presă, mulțumesc!

Deja apar nume care ar putea face parte din cabinetul de miniștrii. Conform unor surse de la Cotroceni, președintele ar dori să-l impună pe Luca Niculescu la Externe. De altfel, Nicușor Dan le-a cerut scuze, la Palatul Cotroceni, ambasadorilor și consulilor, pentru că nu a reușit să facă rotația lor în această vară din cauza problemelor din plan intern.

Nicușor Dan va avea în următoarele zile discuții informale cu liderii partidelor și ar putea desemna până la sfârșitul săptămânii un nou premier.