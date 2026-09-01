Roberta Ghiotto lucra ca specialistă în resurse umane la Hawkwell House Hotel, administrat de grupul Accor, și fusese angajată în octombrie 2023 pentru a înlocui o persoană aflată în concediu de maternitate. Ea a fost concediată în martie 2024, după ce nu a reușit să îndeplinească la nivelul cerut anumite sarcini legate de salarizarea angajaților, scrie The Independent.

A fost trimisă să lucreze într-un fost dulap

Ghiotto le spusese angajatorilor că are ADHD și că îi este dificil să se concentreze într-un birou aglomerat, mai ales atunci când trebuie să îndeplinească sarcini care presupun atenție sporită la detalii. O parte dintre atribuțiile sale presupuneau gestionarea salarizării, activitate pe care o considera mult mai dificilă decât celelalte responsabilități.

După numirea unui nou director general, Anuj Sagar, acesta a decis să îi prelungească perioada de probă cu încă trei luni, invocând greșelile pe care le făcuse în activitatea de salarizare.

În februarie 2024, managerul i-a cerut să se ocupe exclusiv de salarizare timp de trei zile. Pentru această activitate, femeia a fost trimisă într-o încăpere separată, care fusese anterior o debara, fără telefon și fără fereastră.

Ghiotto i-a explicat că avea puțină experiență și nu avea calificări sau pregătire în domeniul salarizării. Ea i-a spus, de asemenea, că această parte a muncii era cu atât mai dificilă din cauza ADHD-ului. În cele trei zile, sarcina a devenit extrem de stresantă. Femeia a cerut ajutorul unui contabil și încă o zi pentru a finaliza munca, temându-se că nu va trece de perioada de probă.

Tribunalul a concluzionat că decizia de a o concedia a fost influențată de faptul că avea ADHD și că managerul a considerat, în mod eronat, că lipsa unui diagnostic oficial însemna că femeia nu era protejată de legislația privind egalitatea.

„În lumina acestei serii de întrebări, considerăm că este mai probabil decât nu ca, în discuția telefonică cu consultanții Croner din ziua precedentă, domnul Sagar să fi fost sfătuit să afle dacă [ea] avea un diagnostic și să i se fi spus că, în cazul în care nu avea, putea să o concedieze”, a spus judecătoarea.

Potrivit tribunalului, această recomandare s-ar fi bazat pe ideea greșită că un diagnostic oficial este obligatoriu pentru ca o afecțiune să fie considerată dizabilitate în sensul legii. Ghiotto a câștigat procesul pentru discriminare pe criterii de dizabilitate și pentru neîndeplinirea obligației angajatorului de a face ajustări rezonabile la locul de muncă.