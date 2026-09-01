Ungaria solicită ca Ucraina să facă progrese în îndeplinirea angajamentelor asumate față de minoritatea maghiară înainte ca Budapesta să deblocheze grupurile de negocieri, susține European Pravda, citând propriile surse din UE, potrivit Ukrainska Pravda.

Astfel, surse diplomatice din cadrul Consiliului UE au declarat pentru European Pravda că, în timpul unei discuții cu privire la planurile de deschidere a grupurilor de negocieri 2 și 3 pentru Ucraina și Moldova, reprezentantul Ungariei a afirmat că Budapesta este gata să avanseze – dar numai dacă Ucraina ia măsuri în vederea îndeplinirii unui acord bilateral privind protejarea drepturilor minorităților naționale.

Până atunci, a afirmat partea maghiară, nu se vor înregistra progrese în ceea ce privește deschiderea grupurilor de negocieri.

În cadrul unei reuniuni a Grupului de lucru privind extinderea și țările care negociază aderarea la UE (COELA), desfășurată la 1 septembrie, Ungaria a refuzat din nou să aprobe rezultatele evaluării preliminare pentru grupurile 2 și 3 în cazul Ucrainei.

O încercare anterioară de a aproba rezultatele evaluării preliminare, din 22 iulie 2026, a eșuat, de asemenea, din cauza poziției Ungariei. Budapesta era dispusă să dea undă verde doar progreselor înregistrate în cadrul grupului 3 și numai în cazul Moldovei.