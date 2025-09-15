Kremlinul avertizează: „NATO este în război cu Rusia. Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”

Alianţa Nord-Atlantică este implicată de facto în războiul împotriva Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dându-i o replică ministrului de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, relatează TASS.

„NATO este în război cu Rusia”, a subliniat reprezentantul Kremlinului. „Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a spus purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Potrivit acestuia, „NATO este implicată de facto în acest război” prin acordarea de sprijin direct şi indirect regimului de la Kiev.

„Garanţiile de securitate (pentru Ucraina) au rolul de a descuraja un potenţial adversar. Deci, ceea ce spunem este că, dacă se ajunge la un fel de pace, data viitoare când Rusia va încerca ceva împotriva Ucrainei, s-ar putea să intrăm în război cu Rusia”, declarase ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, citat de The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin a acuzat Europa, pe de altă parte, că ignoră cauzele profunde ale crizei ucrainene şi împiedică astfel o soluţionare paşnică.

„Europenii împiedică cazul, europenii nu vor acorda atenţie cauzelor profunde ale crizei”, a subliniat el, după ce anunţase că negocierile cu Ucraina sunt practic blocate şi că nu există o dată pentru o viitoare nouă întâlnire directă.

