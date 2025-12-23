Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă. FOTO

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24.

Noua facilitate din Samjiyon, în nordul muntos al țării, este o „stațiune turistică montană atractivă și un loc de agrement pentru popor”, a declarat agenția oficială de știri de la Phenian, Korean Central News Agency (KCNA).

Kim a vizitat „camerele de hotel, spațiile confortabile de agrement, precum și facilitățile comerciale și de alimentație publică”, a mai transmis KCNA. Imaginile difuzate de mass-media de stat îl arată pe Kim însoțit de fiica sa, care, potrivit analiștilor, se numește Ju-ae și este considerată probabil moștenitoarea sa, vizitând hotelurile.

Băi interioare, restaurante cu grătar și paturi testate personal de lider

Printre facilitățile prezentate se numără băi interioare și exterioare, precum și restaurante cu grătar. Kim a testat chiar și fermitatea paturilor. Mass-media de stat a relatat că liderul nord-coreean a lăudat stațiunea drept „o dovadă clară a idealului în continuă creștere al poporului nostru și a potențialului de dezvoltare al statului nostru”.

El a declarat că zona reprezintă un „oraș inovator și foarte civilizat, care întruchipează cultura turistică a țării”.

Totodată, presa de stat a susținut că noile facilități demonstrează că poporul nord-coreean este „cel mai demn” și „nu are nimic de invidiat lumii”. Nu a fost menționat însă care sunt tarifele de acces, în condițiile în care un nord-coreean obișnuit câștigă, potrivit analiștilor, până la 3 dolari pe lună în fabricile de stat.

