Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă. FOTO

Stiri externe
23-12-2025 | 07:15
Kim Jong Un
AFP

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24.

autor
Ioana Andreescu

Noua facilitate din Samjiyon, în nordul muntos al țării, este o „stațiune turistică montană atractivă și un loc de agrement pentru popor”, a declarat agenția oficială de știri de la Phenian, Korean Central News Agency (KCNA).

Kim a vizitat „camerele de hotel, spațiile confortabile de agrement, precum și facilitățile comerciale și de alimentație publică”, a mai transmis KCNA. Imaginile difuzate de mass-media de stat îl arată pe Kim însoțit de fiica sa, care, potrivit analiștilor, se numește Ju-ae și este considerată probabil moștenitoarea sa, vizitând hotelurile.

Băi interioare, restaurante cu grătar și paturi testate personal de lider

Printre facilitățile prezentate se numără băi interioare și exterioare, precum și restaurante cu grătar. Kim a testat chiar și fermitatea paturilor. Mass-media de stat a relatat că liderul nord-coreean a lăudat stațiunea drept „o dovadă clară a idealului în continuă creștere al poporului nostru și a potențialului de dezvoltare al statului nostru”.

El a declarat că zona reprezintă un „oraș inovator și foarte civilizat, care întruchipează cultura turistică a țării”.

Citește și
kim jong un
Cum i-a primit Kim Jong Un pe soldații săi care au scăpat cu viață după ce au luptat pentru Rusia | VIDEO

Totodată, presa de stat a susținut că noile facilități demonstrează că poporul nord-coreean este „cel mai demn” și „nu are nimic de invidiat lumii”. Nu a fost menționat însă care sunt tarifele de acces, în condițiile în care un nord-coreean obișnuit câștigă, potrivit analiștilor, până la 3 dolari pe lună în fabricile de stat.

Românii care s-au întors acasă de sărbători au stat în coloane uriașe pe Autostrada A1 și au umplut cu gunoaie parcările

Sursa: News.ro

Etichete: coreea de nord, inaugurare, statiune montana, Kim Jong Un,

Dată publicare: 23-12-2025 07:15

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
2025 a fost un an bun pentru hackerii lui Kim Jong Un. Au furat criptomonede în valoare de peste 2,02 miliarde de dolari
Stiri Economice
2025 a fost un an bun pentru hackerii lui Kim Jong Un. Au furat criptomonede în valoare de peste 2,02 miliarde de dolari

Hackerii nord-coreeni au avut în 2025 cel mai bun an, din punct de vedere al furtului de criptomonede.

Cum i-a primit Kim Jong Un pe soldații săi care au scăpat cu viață după ce au luptat pentru Rusia | VIDEO
Stiri externe
Cum i-a primit Kim Jong Un pe soldații săi care au scăpat cu viață după ce au luptat pentru Rusia | VIDEO

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la o ceremonie de bun venit pentru soldații săi care s-au întors în țară după au luptat pentru Rusia în războiul cu Ucraina.

Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. De ce ar fi un summit fără precedent
Stiri externe
Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. De ce ar fi un summit fără precedent

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că doreşte să organizeze un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ceva ce niciun lider japonez nu a mai făcut de peste 20 de ani, relatează CNN.

Recomandări
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5%
Stiri Economice
Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5%

Taxa pe stâlp se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pregătit de către Ministerul Finanţelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28