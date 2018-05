Kim Jong-un este dispus în continuare să se întâlnească pe 12 iunie cu Donald Trump

Kim şi-a făcut cunoscută poziţia sâmbătă, în cursul unei întâlniri neanunţate public în prealabil cu preşedintele sud-coreean, Moon Jae-in, arată sursa citată.

Cu aceeaşi ocazie, cei doi conducători coreeni au convenit să se întâlnească din nou pe 1 iunie, informează KCNA. Primul summit inter-coreean a avut loc pe 27 aprilie, la Panmunjom, în zona demilitarizată dintre cele două Corei; dialogul de sâmbătă s-a desfăşurat în acelaşi loc.

South Korean president says he delivered Trump's message to Kim Jong Un - https://t.co/rSBjJfpREb pic.twitter.com/C86PDKkiBM