Summit istoric între Coreea de Nord și de Sud. Kim Jong-un, însoțit de sora lui. ”Sper să rezolvăm problemele”. IMAGINI LIVE

Kim Jong-un a devenit joi noapte primul conducător nord-coreean care a intrat în Coreea de Sud de la finalul Războiului din Coreea, încheiat în 1953 printr-un armistițiu, și nu cu un tratat de pace.

Liderul de la Phenian a trecut graniţa la pas.

Presa nord-coreeană a anunţat că dictatorul comunist va discuta cu "sufletul deschis" despre obţinerea păcii, prosperităţii şi reunificarea peninsulei.

