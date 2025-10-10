Kim Jong-Un a organizat un mega-spectacol plin de fast la aniversarea Partidului Muncitorilor. Urmează „parada rachetelor”

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a întins covorul roșu pentru o serie de demnitari străini, oferindu-le un spectacol plin de culoare și dans, și cel mai probabil va urma și o paradă militară fastuoasă cu cele mai noi echipamente militare proprii.

Coreea de Nord a ținut sub secret planurile de sărbătorire a celei de-a 80-a aniversări a Partidului Muncitorilor din Coreea, la fel cum a procedat și în trecut cu ocazii importante.

Imaginile difuzate de mass-media de stat nord-coreeană au arătat joi o mare sărbătoare la imensul Stadion Mai din Phenian, dar evenimentul principal ar putea fi o paradă în capitala Phenian, probabil vineri seara, la care vor participa zeci de mii de oameni, potrivit previziunilor armatei sud-coreene, transmite CNN.

Aniversarea are loc la o lună după ce Kim, supus unor sancțiuni occidentale severe, a obținut o victorie diplomatică importantă prin vizita sa la Beijing, cu ocazia paradei militare de amploare a Chinei, unde a avut ocazia rară de a sta alături de liderii politici precum Xi Jinping, liderul Chinei, și Vladimir Putin, președintele Rusiei, arată sursa citată.

Kim Jong-Un s-a ales astfel cu legături strategice mai profunde și o prietenie reînnoită cu China, patronul politic și economic pe termen lung al Coreei de Nord, precum și cu o vigoare sporită în urmărirea programului său de rachete și arme nucleare.

Coreea de Nord și noul său aliat militar, Rusia, și-au afirmat în repetate rânduri relația strânsă de la semnarea pactului de apărare reciprocă anul trecut, iar Kim a trimis mii de soldați, rachete și muniții pentru a sprijini războiul Moscovei în Ucraina.

Ca dovadă a acestor relații bune, China și Rusia au trimis delegații oficiale la festivitățile de la Phenian. Premierul chinez Li Qiang, fostul președinte rus Dmitri Medvedev și șeful Partidului Comunist din Vietnam, To Lam, au avut locuri în primul rând când Kim a dat startul festivităților de joi, cu jocuri și spectacole artistice.

Cântece patriotice

În mijlocul unui entuziasm general, Coreea de Nord a prezentat o serie de cântece tradiționale și patriotice și dansuri coordonate la care au participat mii de oameni, inclusiv copii îmbrăcați elegant. Impresionantele demonstrații de arte marțiale, în care soldații spărgeau blocuri de beton cu picioarele goale, au culminat cu un spectacol grandios de artificii și efecte pirotehnice.

„Astăzi, poporul nostru se prezintă în fața lumii ca niște ființe puternice, care nu cunosc dificultăți insurmontabile și cauze imposibil de realizat”, a declarat Kim într-un discurs, potrivit agenției de știri nord-coreene KCNA.

Adresându-se zecilor de mii de spectatori, Kim a afirmat că Coreea de Nord a făcut față „amenințărilor crescânde de război nuclear din partea imperialiștilor americani” dezvoltând simultan „forțele nucleare” și „construcția economică”.

„Partidul și guvernul nostru fac în continuare față mișcărilor politice și militare feroce de presiune ale adversarilor noștri, urmând politici mai dure, ținând cu fermitate la principii solide și aplicând contramăsuri curajoase și neclintite”, a declarat Kim, potrivit KCNA.

Partidul Muncitorilor din Coreea este singurul partid de guvernământ din Coreea de Nord, combinând propaganda comunistă cu discursul și idealurile dinastiei Kim, care și-a impus dominația autoritară asupra țării timp de trei generații.

La ce să ne așteptăm?

Paradele militare nord-coreene au fost folosite în trecut pentru a prezenta ultimele realizări ale țării în materie de armament și rachete avansate care, în teorie, ar putea amenința Statele Unite. Observatorii militari acordă o atenție deosebită lucrurilor pe care Phenianul alege să le prezinte la astfel de evenimente.

Analiștii iau în calcul posibilitatea ca următoarea generație de rachete balistice intercontinentale (ICBM) Hwasong-20 ale Coreei de Nord, noul vehicul hipersonic Hwasong-11 Ma și alte sisteme avansate de armament să fie expuse.

Colonelul Lee Sung-jun, purtătorul de cuvânt al Statului Major Interarme al Coreei de Sud (JCS), a declarat săptămâna trecută că armata a detectat mișcări de vehicule și echipamente militare înaintea unei parade preconizate.

Luna trecută, Kim a asistat la testarea unui nou motor rachetă cu combustibil solid și tracțiune mare pentru cea mai nouă rachetă balistică intercontinentală, Hwasong-20. În comparație cu rachetele cu combustibil lichid, rachetele cu combustibil solid sunt mai stabile și pot fi mutate mai ușor pentru a evita detectarea înainte de lansare, care poate fi inițiată în câteva minute, spun experții.

Expoziție de armament

În weekend, Kim a participat la o expoziție care prezenta unele dintre cele mai noi arme ale țării, inclusiv o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune (SRBM) echipată cu o ogivă hipersonică, denumită „Hwasong-11Ma”, potrivit fotografiilor publicate de KCNA.

Seria Hwasong-11, varianta nord-coreeană a rachetei rusești Iskander, are o rază maximă estimată de aproximativ 800 de kilometri.

Hong Min, cercetător principal la Institutul Coreean pentru Unificare Națională din Seul, a declarat că Coreea de Nord ar putea prezenta în cadrul paradei și arme avansate, inclusiv sisteme bazate pe inteligență artificială sau diverse vehicule fără pilot.

„Armele prezentate în cadrul paradei vor avea probabil o amploare fără precedent. În loc să se concentreze pur și simplu pe cantitate, Coreea de Nord pare să acorde prioritate prezentării sistemelor cu capacități impresionante”, a afirmat Hong.

Cu toate acestea, nu este sigur dacă racheta Hwasong-20 va fi prezentată, a adăugat Hong, întrucât acesta nu a fost supus încă unui test complet de lansare.

Observatorii sunt cu ochii pe posibile lansări de testare a unor arme noi, de ultimă generație, în perioada sărbătorilor din octombrie, a adăugat Hong. Programul de arme nucleare al lui Kim a transformat Coreea de Nord în statul cel mai sancționat din lume.

În ultimii ani, țara și-a intensificat programul de înarmare și a depus eforturi pentru a-și consolida capacitatea nucleară, inclusiv o bază secretă de rachete lângă granița sa nordică cu China, care ar putea reprezenta o „amenințare nucleară potențială” pentru o mare parte din Asia de Est și SUA.

