Într-un discurs, Kim a spus că noul cartier simbolizează „spiritul şi sacrificiul” soldaţilor căzuţi la datorie, adăugând că locuinţele au fost construite pentru a permite familiilor îndoliate să „fie mândre de fiii şi soţii lor şi să trăiască fericite”.

Kim a spus că a insistat ca proiectul să fie finalizat „chiar şi cu o zi mai devreme”, în speranţa că acesta va aduce o „mică consolare” familiilor soldaţilor.

Fiica lui Kim, tot mai prezentă în apariţiile oficiale

Fotografiile publicate de KCNA îl arată pe Kim, însoţit de fiica sa Ju Ae, consolând membrii familiilor soldaţilor căzuţi la datorie şi vizitând casele lor nou construite.

Au apărut speculaţii tot mai intense cu privire la faptul că adolescenta ar fi pregătită să devină succesoarea lui Kim. Ju Ae a apărut alături de tatăl său, în ultimii trei ani, la o serie tot mai mare de evenimente, inclusiv teste de rachete, aniversări militare şi sărbători naţionale importante, semn că aparatul de propagandă al statului îi sporeşte treptat vizibilitatea.

Pierderi grele în războiul din Ucraina şi context politic intern

În cadrul unui pact de apărare reciprocă cu Rusia, în 2024, Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldaţi să lupte alături de trupele ruse împotriva Ucrainei. Peste 6.000 dintre ei au fost ucişi, potrivit surselor sud-coreene, ucrainene şi occidentale.

Coreea de Nord a organizat, în ultimele luni, multiple ceremonii publice pentru a-şi onora eroii căzuţi în război, inclusiv dezvelirea unui nou complex memorial în Phenian, împodobit cu sculpturi ale trupelor.

Deschiderea are loc înaintea celui de-al nouălea congres al Partidului Muncitorilor, care urmează să se întrunească la sfârşitul lunii februarie şi care se preconizează că va servi drept o vitrină politică importantă pentru realizările şi priorităţile lui Kim.