Șeful diplomației americane Marco Rubio vizitează două țări din Europa Centrală, conduse de lideri pe placul lui Trump, Slovacia și Ungaria. Iar premierul slovac a acuzat Kievul de șantaj politic pentru că blochează livrările de petrol rusesc către Slovacia și Ungaria.

La München, ministrul român al Apărării s-a întâlnit cu secretarul general al NATO. Radu Miruță a invitat companiile care dețin tehnologie avansată să investească și să producă echipamente militare în România.

Radu Miruță, Ministrul Apărării: România are platforme, are buncăre, are capacități de depozitare, are capacitatea să producă armament. În schimb, nu are tehnologie. Și noi spunem: avem niște bani, sunt cei din SAFE, avem niște comenzi ferme pentru Armata Română. Se știe că se vor cumpăra acele produse. Avem niște platforme pe care vrem să le facem mai bune. Veniți cu tehnologia voastră, aduceți-o aici și producem împreună ceea ce Armata Română are nevoie să cumpere.

Ce s-a vorbit duminică

Principalul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă a vorbit la o zi după mesajul lui Marco Rubio către aliații europeni, mesaj din care nu au dispărut reproșurile.

La finalul Conferinței de la München, tema Groenlandei a fost dată drept exemplu că există linii roșii între aliați care nu pot fi ignorate. Mesajul general: unitatea transatlantică rămâne, dar trebuie să se transforme rapid în planuri și acțiuni. Iar prima mișcare concretă vine chiar de la Marco Rubio: deși a "bifat" tonul potrivit la München, își continuă vizita în Slovacia și Ungaria, două capitale cu guverne mai naționaliste și mai pro-Rusia.

Vorbind la o conferință de presă alături de premierul slovac Robert Fico, Rubio a fost întrebat despre dezvăluirile făcute la München, de mai multe țări aliate, conform cărora Alexei Navalnîi, cel mai important lider al opoziției ruse, a fost otrăvit acum doi ani într-o închisoare din Siberia. Conform investigațiilor făcute de șase țări europene, Navalnîi ar fi fost otrăvit cu o toxină foarte puternică secretată de pielea unei broaște râioase din Ecuador.

Yvette Coope, ministrul de interne britanic: „Știm că Rusia deține această otravă.”