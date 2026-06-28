Jurnaliştii AFP aflaţi la faţa locului au auzit explozii în timp ce apărarea aeriană era activată.

Potrivit forţelor aeriene, oraşul se confruntă cu un atac cu rachete balistice, iar Klitschko îndeamnă locuitorii să rămână în adăposturi. Cu o zi înainte, două persoane au fost ucise de atacuri aeriene ruseşti în regiunile Dnipropetrovsk (centrul-est) şi Sumi (nord).

Două persoane au fost, de asemenea, ucise în atacurile ucrainene asupra oraşelor ruseşti Volgograd (sud-vest) şi Belgorod (vest), iar o a treia în Horlivka, în regiunea Doneţk din Ucraina, controlată de Moscova.

Bombardamente aproape zilnice după mai bine de patru ani de război

Rusia a continuat să vizeze Ucraina cu bombardamente aproape zilnice de la lansarea invaziei sale la scară largă în februarie 2022, cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

Ucraina şi-a intensificat, de asemenea, atacurile din ultimele luni, pe care le descrie ca fiind represalii, împotriva Rusiei şi a teritoriilor ocupate de Moscova.