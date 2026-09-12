Ce se întâmplă când dai rivalilor tăi un avans de vreo 8 ani? Mai poți să-i ajungi din urmă? Cam asta este povestea cu cel mai nou telefon lansat de Apple, Duo. Un telefon pliabil, cu format de pașaport.

Un ecran extern de 5,4 inch, iar atunci când este deschis ajunge la 7,6 inch. Disponibil în două culori, Night Sky și Star White, iPhone Duo este și cel mai scump iPhone vândut vreodată, asta dacă interesează pe cineva. Varianta de 256GB costă în Germania, cu tot cu TVA și toate cele, 2300 de euro. Varianta de 512GB costă 2549 de euro. 1TB, 3049 de euro, iar 2TB este 3.799 de euro. În leii noștri: 19.961 de exemplare muncite din greu. Aceiași bani îți pot cumpăra un MacBook Pro.

Cu ce se laudă Apple

Ecranul din interior este acoperit de 10 straturi foarte, foarte subțiri și un strat de polimer special cu tehnologie nano-texture, pe care o vedem și pe MacBook Pro. Asta îl face, spune Apple, cu până la 40 mai dur decât concurența. O altă sticlă rezistentă este așezată sub și peste ecran, alături de o placă din titan. Ceva science fiction, ce-i drept, dar trebuie să vedem cum poate rezista un telefon pliabil la zeci de mii de închideri și deschideri, mai mult de 3-4 ani, așa cum rezistă un model actual de iPhone. Printre altele, avem și IP68 rating, la apă și praf.

Procesorul este A20 Pro, același ca pe iPhone 18 Pro și Pro Max. Mai rapid decât precedentul, doar cu puțin. Se descurcă mai bine în aplicațiile care solicită multă putere grafică.

Ce m-a impresionat însă este integrarea sistemului de operare cu hardware-ul. Simbioza este fantastică și te lasă gură cască încă de la deschiderea telefonului. Adică animația de deschidere este senzațională. Senzația că deschizi o fereastră către ceva mai mare. Ah, am uitat să zic că nu există Face ID, ci doar Touch ID, adică senzor de amprentă în butonul de Power.

Iconițele pentru baterie și semnal sunt integrate într-un singur cerc micuț care include și semnalul la rețea, bateria și Wi-Fi. Dock-ul cu aplicații este în partea dreaptă, iar multe iconițe de control sunt asemănătoare cu interfața lui iPadOS.

Modelul Duo are două baterii

Avem două camere pe spate, 48 de MP, probabil aceleași pe care le-am văzut și pe iPhone 17, atenție, nu PRO, o lentilă Ultra Wide și una Wide și o mulțime de moduri de fotografiat. Adică de-acum cel fotografiat se poate vedea în ecranul extern. Trebuie să vedem și bateria, cum rezistă. Apple zice că ar trebui să țină o zi întreagă chiar și cu multe ore pe ecranul mai mare. Duo are două baterii, câte una pe fiecare jumătate.

Abia aștept să-l folosesc mai mult, cred că tocmai această simbioză între hardware și software este atuul acestui telefon, deși este mult mai scump decât competiția. Deși eu cred că Apple nu este interesat de competiție în acest moment.

Celălalt telefon din încăpere este iPhone 18 Pro și Pro Max. iPhone 18 este lăsat pentru moment deoparte, nu s-a spus o vorbă despre el la această lansare. Noul 18 Pro vine în culori noi, printre care și Burgundy, culoarea vedetă a acestui an, Glacier, un albastru deschis, Silver, dar și Black.

Principala noutate pentru iPhone 18 Pro

Principala noutate pentru iPhone 18 Pro este diafragma variabilă pentru senzorul principal. Niște lamele foarte subțiri care controlează cât de multă lumină ajunge la senzor. Lucru care poate să ajute în medii mai întunecoase, la fotografii în modul portret sau la filmări unde vrei să adaugi efect de mișcare. Nu e o tehnologie nouă, adică Samsung a avut prima dată așa ceva pe Samsung Galaxy S9. Practic, de-acum ai mult mai mult control pe cameră.

Revenind la A20 Pro, e un procesor pe tehnologie de 2 nanometri. A20 Pro are un nou motor neural, sună ciudat în română, adică Neural Engine, care ajută la rularea locală a inteligenței artificiale. Siri nu funcționează la noi, cel puțin nu deocamdată. Tot legat de hardware, Apple a vorbit mult și de răcirea telefonului. Aici e loc de mai bine, de vreo 2 generații încoace. Insula Dinamică, adică Dynamic Island, este o idee mai mică și cam acestea sunt noutățile.

Ce trebuie să știi despre noile modele de ceasuri și căști

Ne mutăm la ceasuri, unde avem un senzor nou. Mult mai bun pentru extragerea tuturor datelor din inima noastră. Sună ciudat ce zic, dar o simplă bătaie de inimă citită de un smartwatch capabil poate să spună enorm de multe lucruri despre starea noastră de sănătate.

Noile Apple Watch, Seria 12 și Ultra 4, pot măsura pulsul mult mai des, inclusiv HRV, adică variabilitatea pulsului. Dacă ultimul e prea jos, poate să indice stres excesiv sau că pur și simplu am depus mult prea mult efort. Ceasul ne poate spune acum dacă suntem gata de următorul antrenament. De data aceasta pare să fie un semnal direct către Garmin. Bateria pentru Seria 12 ajunge la 2 zile, iar pentru Ultra spre 3-4 zile. Vestea bună e că nu se scumpesc, dar sunt materiale noi disponibile, Titan sau Ceramic. Printre noutăți: AirPods 5.

Sunt de-acum mai ieftine, la sub 800 de lei, și vin cu anularea zgomotului de fond, dar îmbunătățită față de prima generație, au fost redesenate la interior, pentru sunet mai bun și compatibilitate sporită cu SiriAI, prin iPhone, cu tot ce înseamnă live translation.

Nu sunt Pro, dar tot se vor auzi bine. Atenție însă, că modelul cu carcasă care se încarcă și wireless vine cu mai multe funcții, inclusiv gesturi pe cască pentru volum. Îmi plac pentru că pot fi purtate toată ziua, fără să le simți. Iar acestea pot detecta conversațiile ori sunetele de ambulanță, poliție sau pompieri ca să oprească anularea zgomotului de fond, să reducă volumul muzicii și să te facă atent la ce se întâmplă în jur.

iPhone Duo ajunge pe piață pe 23 octombrie și la noi în țară. iPhone 18 Pro și Pro Max ajung pe 18 septembrie, în același timp cu ceasurile și AirPods 5.