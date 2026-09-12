Marvel's Wolverine ne duce în trecut, într-o perioadă în care X-Men, ca grup, nu era încă format, iar Mister Sinister, aici încă Nathaniel Essex, unul dintre cei mai emblematici antagoniști, era încă de partea mutanților.

În Marvel's Wolverine, povestea începe cu el, mai exact cu Sabretooth, Mystique și Logan, care încearcă să-l salveze din laboratorul secret al unui miliardar pe nume Bolivar Trask. Acesta vrea să distrugă toți mutanții pe care îi consideră un pericol pentru umanitate.

Studioul Insomniac a dovedit din nou că știe cum să facă un joc cu supereroi. Jocurile Spider-Man au fost un succes, în bună parte datorită sistemului de luptă care te ținea lipit de ecran în timpul scenelor de acțiune. Insomniac a păstrat această formulă și aici, doar că, în loc de pânză de păianjen, băiețîi răi au în față ghearele și temperamentul lui Wolverine.

Acțiunea e rapidă, fluidă și neiertătoare. Wolverine poate să sară de la un inamic la altul și să facă prăpăd printre ei cu zeci de abilități. Luptele sunt spectaculoase și destul de brutale, cât să nu vă putem arăta chiar totul la televizor.

Inamicii sunt numeroși și nu își așteaptă rândul trebuie să fii mai mereu atent la ce se întâmplă în jurul tău și să fii gata să blochezi sau să te ferești din calea atacurilor.

Alt aspect important al sistemului de luptă este bara de furie sau rage, care se încarcă în timp ce te lupți, iar odată ce ajunge la un anumit nivel, Wolverine deblochează atacuri noi și mai puternice. Pe măsură ce înaintezi în joc, vei debloca și alte abilități.

Jocul are și o componentă stealth, pentru cei care preferă să joace mai calculat și din umbră. Deși jocul este liniar, există locații care îți dau libertatea să explorezi și să rezolvi obiectivele în funcție de stilul tău de joc.

Grafica e impresionantă și arată cât de capabil este în continuare PS5-ul, după șase ani pe piață. Fiecare detaliu e la locul lui și arată impecabil, de la mușchiul care crește pe trunchiurile copacilor până la părul lui Wolverine. Lumina, animațiile personajelor, designul locațiilor... toate îți captează atenția instant și te fac să uiți pentru câteva ore bune că mai există o lume în afara ecranului.

Cel mai bine vă jucați într-o zi în care nu aveți planuri. S-ar putea să uitați de ieșirea aia la cafea sau de ședința aia la care oricum nu voiați să mergeți.