Înmormântarea sa, programată iniţial pentru martie, dar amânată din cauza războiului, se va derula pe parcursul a şase zile, începând cu 4 iulie, Ziua Independenței a SUA.

O ceremonie naţională de omagiere va avea loc în capitala Teheran, între 4 şi 6 iulie, şi în oraşul sfânt Qom (nord) pe 7 iulie, a adăugat postul de televiziune.

Ali Khamenei va fi apoi înmormântat pe 9 iulie la Mashhad, oraşul său natal. Începutul funeraliilor naţionale pe 4 iulie va coincide cu sărbătoarea naţională a Statelor Unite, care în 2026 marchează 250 de ani de existenţă.

Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, i-a succedat la începutul lunii martie ca lider suprem, al treilea de la înfiinţarea Republicii Islamice în 1979.

Mojtaba Khamenei, rănit în atacurile care i-au ucis tatăl şi numeroşi alţi oficiali, nu a apărut în public de la numirea sa şi a comunicat doar prin declaraţii care i-au fost atribuite.