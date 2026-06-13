Potrivit unui mesaj publicat de CENTCOM pe platforma X, Iranul a lansat mai multe drone de atac care au încercat să perturbe traficul comercial maritim în apropierea strâmtorii.

Armata americană a precizat că forţele sale „le-au doborât pe toate în ultimele ore, în timp ce fluxul de trafic prin strâmtoare continuă fără întreruperi”.

„Coridorul comercial internaţional rămâne deschis pentru tranzit”, a transmis CENTCOM.

Comentariile CENTCOM au confirmat rapoartele anterioare, care sugerau că mai multe drone au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre strâmtoare. Această ultimă interceptare urmează unei săptămâni de confruntări militare directe în regiune, inclusiv ceea ce SUA au descris ca fiind lovituri de represalii după ce elicopterul său a fost doborât deasupra Ormuzului, un incident pe care Washingtonul l-a atribuit forțelor iraniene, scrie agenția de știri Baha.