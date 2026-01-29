Întâlnirea ar trebui să îmbunătățească relațiile economice dintre cele două țări. Totul, în contextul amenințărilor americane, privind creșterea taxelor vamale.

În cea mai importantă zi a călătoriei sale de patru zile în China, Starmer a fost primit de Xi în Marea Sală a Poporului. Este prima vizită a unui șef al guvernului britanic ce are loc Beijingul după cea efectuată de Theresa May în 2018.

Xi Jinping: „În ultimii ani, relațiile dintre China și Marea Britanie au avut suișuri și coborâșuri, care nu au fost deloc în interesul celor două țări.”

Premierul britanic Keir Starmer: „După cum știm cu toții, evenimentele internaționale afectează tot ce se întâmplă în țările noastre, de la prețurile de pe rafturile supermarketurilor până la sentimentul de siguranță. Parteneriatele noastre internaționale ne ajută să oferim securitatea și prosperitatea pe care poporul britanic le merită. Și de aceea o spun de multă vreme, că Marea Britanie și China au nevoie de un parteneriat strategic pe termen lung, consecvent și cuprinzător.”

Jill Lawless, The Associated Press: „Aceasta este o încercare a lui Starmer de a echilibra relațiile cu Beijingul, după un deceniu în care acestea au trecut de la o scurtă eră de aur, susținută de David Cameron, premier în 2015, la o răcire profundă pe fondul problemelor precum starea drepturilor omului în China, sprijinul acordat Rusiei în războiul din Ucraina, viitorul Taiwanului și informațiilor despre spionajul chinez în Marea Britanie.”

Luna trecută, a fost primit în China și președintele francez, Emmanuel Macron. La finalul întrevederii, oficialii chinezi s-au arătat dispuși să importe mai multe bunuri din Franța. Iar premierul canadian Mark Carney a semnat, săptămâna trecută, un acord economic cu Beijingul. Actul prevede în special eliminarea barierelor comerciale, o chestiune care a produs supărare la Casa Albă.

Eduardo Castillo, The Associated Press: „Cancelarul german este așteptat să vină și el în februarie (în China). Însă vizita premierului britanic riscă producerea unei rupturi cu Washingtonul. Asta după ce și Mark Carney a fost aici (la Beijing), președintele Trump a amenințat Canada cu tarife vamale de 100% pentru toate bunurile canadiene. Totuși, prim-ministrul britanic a subliniat că Regatul Unit nu trebuie să aleagă între China și SUA.”

Jill Lawless, The Associated Press: „Președintele american, cu politica sa: «America pe primul loc», i-a îngrijorat pe aliații tradiționali americani, de asemenea, a provocat îngrijorare cu disprețul afișat față de NATO și alte alianțe de lungă durată, cu tarifele pe care le-a impus atât concurenților, cât și partenerilor, și, recent, cu dorința lui de a achiziționa Groenlanda. Mulți lideri consideră că SUA începe să pară un aliat pe care nu te mai poți baza. Astfel, se orientează către alte țări unde să găsească parteneri, poate mai previzibili.”

