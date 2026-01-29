A treia victimă a rămas în spital, în Timişoara, pentru că nu poate fi transportată. Pe de altă parte, unul dintre supravieţuitori le-a spus poliţiştilor că şoferul ar fi fumat dintr-o ţigară cu substanţe interzise.

Cei doi tineri răniţi în cumplitul accident rutier, şi transferaţi în Grecia, - au fost tratați la neurochirurgie şi ortopedie în Spitalul Judeţean Timişoara.

Mihai Grecu, medic-șef UPU SMURD Timișoara: „Au fost puse la dispoziție două autospeciale de terapie intensivă mobilă care au preluat pacienții, și pentru eficiența transportului am decis să plece simultan, vor fi transferați aerian.”

Odată ajunse în ţara natală, cei două victime vor fi internate într-un spital din Salonic.

La transferul pacienților au asistat și rudele lor, dar și autorități din Republica Elenă.

Tatăl unui pacient: „Spitalul este excelent, doctorii sunt excelenți. Mulțumim foarte mult”

Reporter: Cum este fiul dumneavoastă? Este ok?

Tatăl unui pacient: „Este bine, dar are o lovitură la cap.”

Reporter: V-a spus ceva despre accident?

Tatăl unui pacient: „Nu.”

Reporter: Avea el sau cineva din mașină droguri?

Tatăl unui pacient: „Nu știu. Mulțumesc.”

În cazul celui de-al treilea tânăr, analizele RMN au arătat că are un edem în zona coloanei vertebrale, aşa că a fost operat noaptea trecută. Starea lui nu permite momentan un astfel de drum.

Dorel Săndesc, manager Spitalul Județean Timișoara: „S-a decis ceea ce e corect și singura șansă în aceste situații, intervenția de urgență pentru decomprimarea măduvei. Dacă ar fi plecat fără această evaluare și fără intervenție, era condamnat la tetraplegie.”

Pe de altă parte, trupurile celor decedați vor fi repatriate tot astăzi, cu o altă aeronavă trimisă de statul elen. Înainte de decolare, Mitropolitul Banatului va face o slujbă pentru ei, pe aeroport.

Stadiul anchetei la acest moment

Până acum, doar unul dintre tinerii care au supravieţuit accidentului a putut fi audiat de poliţiştii din Timiş, pentru că starea lui de sănătate este mai bună.

El le-a spus anchetatorilor că în timpul drumului, șoferul ar fi fumat dintr-o țigară care avea substanțe interzise. De altfel, acest lucru a fost deja confirmat și de necropsie, unde analizele au arătat că avea astfel de substanţe în sânge.

Ceilalți doi răniți, atât cel care a plecat deja spre Grecia, dar şi cel rămas internat la Timișoara, vor fi audiați când starea lor de sănătate o va permite. Ei au transmis anchetatorilor că vor veni în România atunci când va fi cazul să fie audiați. Ei sunt reprezentaţi şi de un avocat în România, care va ține legătura cu autoritățile noastre.

Dosarul deschis pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală este instrumentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj.

