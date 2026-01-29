(P) Celulita afectează 85% dintre femei! Cum o combatem

Alte strategii pentru a preveni dezvoltarea celulitei și agravarea ei sunt: evitarea stilului de viață sedentar, renunțarea la dieta procesată, la zahăr, la băile lungi și foarte calde și la obiceiul de a purta haine prea strâmte.

Cu astfel de tehnici de masaj cu uleiuri naturale, pielea devine mai fermă, mai frumoasă și celulita se estompează treptat. Masajul ajută la eliminarea eficientă a țesutului adipos și a toxinelor din organism, dar este important să fie practicat în mod regulat pentru a avea efecte terapeutice de lungă durată.

Statisticile arată că celulita afectează 85% dintre femei cu vârsta peste 20 de ani, iar pentru combaterea ei se recomandă masajul de slăbire și anticelulitic . Celulita - dură sau moale – apare adesea pe coapse, fese, brațe și abdomen. Ea provocă o senzație de greutate, crampe, tensiune în picioare, dureri trecătoare, neuniformități ale pielii, umflături asemenea cojii de portocală și uneori varice sau vene paianjen.

Unele uleiuri esențiale diluate cu uleiuri vegetale de concentrații de 3-5% ajută în reducerea celulitei, prin efectele de îmbunătățire a circulației sanguine și prin elementele active pe care le conțin.

Pentru a obține un efect anticelulitic, fin și ferm, trebuie aplicat de exemplu un ulei pur de macadamia pe abdomen, coapse și fese în fiecare dimineață, după duș, apoi pielea se masează cu o rolă de masaj. Uleiul de macadamia ajută la restabilirea fermității pielii și poate da rezultate destul de rapide, mai ales dacă se ține și o dietă sănătoasă (pe bază de ulei de pește și ulei de in – care combat îmbătrânirea întregului corp, deci și a pielii) și se face mai multă activitate fizică. Acizii grași nesaturați din uleiul de pește au efect antiinflamator, anti-îmbătrânire, reduc obezitatea și stimulează circulația. Așadar, prin adăugarea lor în dietă se oferă organismului acizii DHA și EPA și se combate celulita. Acest ulei se găsește în pește gras: somon, hamsii, sardine, macrou, halibut, ton și biban de mare.

În prezent, nu ai nevoie de tratamente costisitoare pentru a combate această afecțiune, ci doar de un ulei anticelulită detoxifiant de pe Notino.ro. Primul pas este să-l folosești zilnic, în masajul pielii, astfel el va ajuta la eliminarea toxinelor și la regenerarea pielii. Treptat, uleiul anticelulită va contribui la diminuarea celulitei, oferind și o strălucire sporită pielii. Al doilea pas este să alegi și alte produse de îngrijire a pielii, a căror eficacitate va fi sporită de uleiul de masaj. Dintre acestea fac parte cremele de fermitate care au efect benefic asupra fermității pielii.

Unele creme au extracte marine care stimulează producția celulară, de colagen și elastină, reducând neuniformitățile pielii, umflăturile de tip coajă de portocală, netezind pielea, hrănind-o, hidratând-o, îmbunătățindu-i elasticitatea și densitatea.

Gelurile destinate reducerii celulitei se găsesc în diferite forme și provin de la diferite branduri, au capacitatea de a se absorbi mai rapid în piele decât cremele, de a netezi pielea și de a combate celulita. Conform unor studii realizate de cercetători, cremele sunt destul de eficiente în combaterea afecțiunii, iar gelurile reduc calulita cu minim 20%, iar circumferința coapselor cu 7%.

Astfel de produse de marcă se pot vedea pe Notino și pot include și creme anticelulită cu efect de slăbire, ce reduc excesul de apă și celulele adipoase. Aceste creme îmbunătățesc circulația și detoxifică țesutul cutanat, astfel îmbunătățesc starea pielii și aspectul siluetei. Prin utilizarea regulată a cremelor ce diminuează acumularea localizată de grăsime, se reduce și celulita de pe șolduri, abdomen, coapse și fese. Cremele stimulează procesul de descompunere eficientă a adipocitelor și a celulelor adipoase, fapt ce duce la slăbire și la obținerea unei siluete mai frumoase.

